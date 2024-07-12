Через відмову від зняття з виборів: донори заморозили 90 мільйонів на кампанію Байдена

Певні великі донори Демократичної партії заявили про замороження 90 мільйонів доларів на підтримку політсили. Власне, якщо Байден залишиться кандидатом на пост президента США.

Як пишуть американські ЗМІ, про це переповіли двоє неназваних осіб, ознайомлених із ситуацією. Заморожені внески – це кілька зобов'язань на чималі суми. На думку аналітиків, відповідна новина є одним з прикладів наслідків поганого виступу Байдена на дебатах з Трампом.

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Замороження грошей на кампанію Байдена

Future Forward, найбільший супер-ПАК Байдена, відмовився коментувати будь-які розмови з донорами чи суми заморожених коштів. Радник організації сказав лише, що вони очікують відновлення пожертв від донорів після вирішення нинішньої невизначеності щодо кандидатури.

Що таке супер-ПАК Super Political Action Committee – це незалежна організація, яка може збирати та витрачати необмежені суми грошей для підтримки політичних кандидатів. Супер-ПАКи не можуть напряму координувати свою діяльність з кандидатами, але вони можуть фінансувати рекламу, організовувати заходи для впливу на виборців. Для виборчої кампанії 2024 року у Джо Байдена є кілька супер-ПАКів. Основний серед них – Future Forward.

Окремий анонімний донор групи розповів, що після дебатів його неодноразово просили про внесок, але він і його друзі утримуються. Двоє осіб, поінформованих про заморожені обіцянки, відмовилися назвати імена донорів, які відкликали свої чеки.

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Невідомо, яка частина обіцяних грошей була призначена для супер-ПАК Future Forward, а яка – для його некомерційної організації. Супер-ПАК уникає ухвалення стратегічних рішень, доки не буде ясності щодо кандидатури, про що повідомила анонімна особа, близька до групи.

Помічник одного з великих донорів Future Forward, мільярдера Ріда Хоффмана, який пожертвував 7 мільйонів доларів на супер-ПАК, заявив, що донори роблять помилку, утримуючи гроші.