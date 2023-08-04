Путін намагається затягнути війну до виборів президента США у 2024 році, – CNN

Високопосадовці США та Європи занепокоєні тим, що президент Росії Владімір Путін враховує президентські вибори в Сполучених Штатах 2024 року у своєму плануванні війни в Україні. Зокрема, що він сподівається на скорочення підтримки Києва, якщо Джо Байден програє.

Також диктатор сподівається, що тоді позиція Росії на переговорах покращиться. Про це повідомили чотири американські посадовці в інтерв'ю телеканалу CNN.

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Путін затягує війну до 2024 року

У CNN зазначили, що США поки що не мають точних розвідувальних даних про:

спосіб мислення Путіна,

те, чи цілеспрямовано він затягує війну, сподіваючись на перемогу Дональда Трампа або республіканців на президентських виборах.

Однак вибори наступного року залишаються ключовим фактором, який, на думку західних високопосадовців у сфері національної безпеки, розвідки та дипломатії, вплине на рішення російського президента щодо України. Це робить ще менш імовірною розв'язку війни до кінця наступного року.

Один американський чиновник заявив, що не сумнівається в тому, що Путін "намагається протриматися" до виборів 2024 року. Інше джерело, знайоме з розвідданими, сказало, що "це свого роду слон у кімнаті" для США, України та Європи.

Путін знає, що Трамп йому допоможе. Так само, як і українці та наші європейські партнери. І хоча ми не бачили нічого, що прямо вказувало б на це, я вважаю, що всі про це думають,

– зауважив співрозмовник видання.

Європейський дипломат також сказав CNN, що, на їхню думку, спроба затягнути війну в Україні до виборів у США є планом Путіна.

Видання також поспілкувалося з чиновниками, які на умовах анонімності розповіли про свої приватні внутрішні міркування. Зокрема, посадовці вважають, що Путін може розглядати перемогу Трампа або іншого республіканського кандидата як спусковий гачок для США, який змусить їх припинити підтримку України.

За їхніми словами, увага кремлівського диктатора до виборів робить ще більш важливим для США збереження довгострокової підтримки України – зобов'язання, про яке адміністрація Байдена продовжує повторювати.

Вибори наступного року ускладнюють ситуацію, тому що росіяни думають, що вони бачать світло в кінці тунелю. Це заохочує Путіна думати, що вони можуть пережити американців, тому що політична підтримка України буде скомпрометована, якщо Трамп переможе,

– сказав Деніел Фрід, колишній посол США в Польщі.

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