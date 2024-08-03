Трамп шкодує про це, – республіканець назвав величезну помилку експрезидента

Джей Ді Венс відомий гучними антиукраїнськими заявами. Він виступав проти американської військової допомоги Києву. Також допускав, що Україні, можливо, доведеться поступитись територіями задля припинення війни з Росією.

І саме він став кандидатом на віцепрезидентство у парі з республіканцем Дональдом Трампом. Колишній конгресмен-республіканець США Адам Кінзінгер у розмові з 24 Каналом назвав таке рішення величезною помилкою Трампа, про яку той уже шкодує.

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Що відомо про Джей Ді Венса

Колишній конгресмен-республіканець вважає, що кандидат у президенти США Дональд Трамп не такий вже й розумний. Багато людей сприймають його як "генія", насправді ж це не так. Він ухвалює рішення на емоціях, і не є тим, хто багато думає. Зокрема, це навіть підтверджує Джей Ді Венс.

Ширяться чутки, що саме діти екпрезидента США намагалися переконати його обрати Джей Ді. Очевидно, що він молодий та привабливий, а за це часто хвилюється Трамп. Тому, на думку Кінзінгера, політик ухвалив це рішення, коли Джо Байден брав участь у перегонах. Тоді він був досить впевнений, що переможе.

"Джей Ді Венс наговорив такого, що не піде на користь Дональду Трампу. Зокрема, про жінок, які не мають дітей, полюбляють котів та керують цією країною. Гадаю, що Трамп сьогодні шкодує про цей вибір. Є невеликий шанс, що він все-таки замінить Джей Ді, це ще можна зробити протягом наступних кількох тижнів. У мене немає жодних сумнівів, що він тягне на низ Трампа, і це його не дуже тішить", – зазначив колишній конгресмен-республіканець.

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Джей Ді Венс останній рік намагався довести Дональду Трампу свою вірність. Це може бути однією з причин, чому його обрали кандидатом на віцепрезидентство. Утім, Трамп припустився помилки, оскільки не провів велике дослідження щодо того, що Джей Ді наговорив у програмі славнозвісного журналіста Такера Карлсона. Це вже завдало йому шкоди.