Чи можливі вибори в Україні до 15 травня: що відповіли в ОП на інформацію FT про вимогу США
- Офіс Президента України наголосив, що вибори можливі лише за умов безпеки громадян, враховуючи триваючу війну.
- Financial Times повідомила про вимогу США провести вибори до 15 травня, але в ОП це пов'язують із безпековою ситуацією в країні.
В Офісі Президента України відреагували на інформацію Financial Times про нібито вимогу США провести вибори до 15 травня. У відомстві наголосили, що Україна не проти виборів, проте пріоритетом має бути безпека громадян.
Інформація про вибори вже давно поширюється в інформаційному просторі, проте наразі це неможливо. Про це представники ОП розповіли для Укрінформу.
Чи можливі вибори в Україні 15 травня?
В Офісі Президента нагадали, що війна триває, тому безпекова ситуація залишається нестабільною.
Якщо росіяни кожен день вбивають, то як можна оголошувати чи всерйоз розглядати вибори найближчими тижнями? Ніхто ж не проти виборів, але має бути безпека,
– зазначили в ОП.
У відомстві також нагадали, що лише вночі російські обстріли забрали життя трьох дітей на Харківщині, яким не було і двох років.
Раніше Financial Times із посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито вимагала провести президентські вибори та референдум щодо мирної угоди з Росією до 15 травня. Видання також зазначало, що у Білому домі пригрозили в іншому разі позбавити Київ гарантій безпеки.
В ОП підкреслили, що підготовка до виборів можлива лише за умов забезпечення безпеки громадян.
Що останнім часом говорили про вибори в Україні?
Президентські вибори можуть коштувати Україні від 4,5 до 6,5 мільярдів гривень, а парламентські – близько 4,5 мільярдів гривень. Загальна вартість виборів може сягнути 10 мільярдів гривень, що перевищує річний бюджет Вінниці в 8,5 мільярдів гривень.
Раніше також повідомляли, що Дональд Трамп наполягає на проведенні виборів в Україні, що викликає занепокоєння через можливість втручання Росії. Володимир Зеленський готовий до виборів, але наголошує на важливості безпеки та потребі законодавчих змін для їхнього проведення під час війни.
Володимир Зеленський заявив, що головною умовою для проведення виборів в Україні є припинення вогню. Для підготовки до виборів потрібно 60 – 90 днів, але цей строк може бути змінений й узгоджений із партнерами та Росією.