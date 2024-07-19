Вибори президента України: Зеленський відповів, коли піде у відставку

В Україні 31 березня 2024 мали відбутися чергові президентські вибори. Однак, їх не провели через повномасштабну війну. Володимир Зеленський розповів про час, коли піде у відставку.

Так, у новому інтерв'ю глава держави відповів, коли піде з поста президента України.

Дивіться також Зеленський назвав умову, за якої можна погодитися на дипломатичне врегулювання з Росією

Зеленський про президентські вибори

Володимир Зеленський зазначив, що дійсно передбачав час, коли піде у відставку.

Але не доти, поки не закінчиться війна,

– підкреслив президент.

Раніше глава держави пояснив, чому під час воєнного стану вибори неможливі. Президент зазначив, що для того, щоб провести вибори, треба змінити відповідне законодавство.

"У воєнний час не можна проводити вибори", – наголосив Зеленський.

Також підкреслив, що важлива повага до військових, які наразі перебувають на фронті, адже вони також повинні мати право проголосувати.

Окрім того, необхідна окрема інфраструктура для голосування українців за кордоном. Цього потребували б 7 мільйонів наших громадян.