Очікують на токсичну атмосферу: у Росії визначили дату виборів президента
Президентські вибори у Росії відбудуться 17 березня 2024 року. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада Федерації Росії.
Навесні Росія обиратиме нового очільника держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські росЗМІ.
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Вибори президента держави-агресорки
Голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова заявила, що вперше в сучасній історії Росії президентські вибори "проходитимуть у такій токсичній геополітичній атмосфері".
Памфілова зазначає, що 8 грудня ЦВК розгляне проєкт ухвали про голосування на виборах президента протягом трьох днів — 15, 16 та 17 березня.
Що ж до рішення про проведення "виборів" на окупованих Росією регіонах України, то його ухвалять до 12 грудня. Про це зазначила голова ЦВК.
Вона наголосила, що дистанційного голосування на майбутніх виборах для виборців за кордоном не передбачено.
Вибори у Росії 2024: що відомо
- Війна проти України створила нову соціальну напругу всередині Росії. У ГУР повідомили, що в Росії через війну проти України зростає протестна активність і соціальна напруга, а у вищих ешелонах російського керівництва обговорюють її. Так, зміна показників опитувань і загострення соціальної напруги вказує на те, що ця невдача має відчутний вплив на російське суспільство перед президентськими виборами Росії 2024 року.
- В Інституті вивчення війни зазначили про стурбованість Кремля тим, як зміна російського сприйняття війни в Україні вплине на результати президентських виборів.
- Чинний президент Росії перестраховується, внісши зміни до законодавства Росії. Тепер для очільника Кремля і сфальсифіковані результати голосування, і його скасування як таке є однаково прийнятними сценаріями.
- Ще весною 2020 року кремлівський диктатор вніс зміни до конституції Росії. Як наслідок відбулося "обнулення" його 4 президентських термінів. Це дало йому можливість балотуватися на пост президента у 2024 та 2030 роках.