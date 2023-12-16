Путін йде на вибори президента як самовисуванець: в мережі опублікували його команду

У Росії 16 грудня група виборців підтримала самовисування Путіна на президентських виборах. Серед людей, які ухвалювали рішення були контрабандист, забудовник Маріуполя, воєнкори та навіть співаки.

Відповідна процедура обов'язкова для самовисування Путіна на пост президента. Однак, як і самі вибори, збори є лише ще одною фікцією – грою в законність.

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Путін зібрав команду Х

У Росії 16 грудня пройшов збір групи виборців Путіна, за результатами якого вони висунули російського диктатора в кандидати на п'ятий для нього президентський термін. У мережі опублікували список так званої "команди Путіна". Це група виборців, які ймовірно, й будуть підтримувати нинішнього президента на виборах – наразі їх кількість налічує 700 осіб.

Згідно з російським законодавством для підтримки самовисування кандидата необхідно створити групу виборців у кількості не менше 500 осіб та провести збори. Після зборів кандидат має звернутися до ЦВК з клопотанням про реєстрацію групи, в якому зазначаються особисті дані самого кандидата та кожного члена групи.

Наприклад, у "команді Путіна" льотчик Костянтин Ярошенко, який раніше займався автоперевезеннями в Африці. У 2011 році в США його визнали винним у змові щодо контрабанди наркотиків. Він мав привезти декілька тонн кокаїну з Латинської Америки. У 2022 році його обміняли на американця і він почав будувати в Росії кар'єру як "правозахисник та суспільний діяч"

Також у "команду" ввійшов один з найбагатших росіян – Олексій Репік, статки якого оцінюють у 2,9 мільярда доларів. Він стоїть за компанією "Р-Строй", яка забудовує окупований Маріуполь. Також варто зазначити, що у списку "команди Путіна" безліч воєнкорів, військових журналістів та учасників війни в Україні.

Не забули й про головного кремлівського придворного співака – Ярослава Дронова, або ж "Шамана". Це саме той виконавець, який натискав на червону "ядерну" кнопку у прямому ефірі російського телебачення. У списку з VIP-доступом можна помітити й інших російських культурних діячів.

Команда Путіна та люди з VIP-статусом – дивіться перелік у галереї

Вибори у Росії у 2024 році