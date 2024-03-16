5 сценаріїв від Politico: що очікує Росію під час чергової каденції Путіна

В Росії до 17 березня проходять триденні "вибори" президента. Зрозуміло, що ніякого реального волевиявлення там немає, а результати уже відомі наперед.

Не можна бути певним у тому, що віщує повторна "перемога" російського диктатора на "виборах". Втім, видання Politico спрогнозувало 5 сценаріїв того, що може статися під час його "нової каденції", яка триватиме щонайменше до 2030 року.

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Перший сценарій

Цей сценарій базується на розквіті демократії в Росії. Шанси у такого розвитку подій оцінюють між 5% та 10%.

У виданні зазначили, що антикомуністичні та антиколоніальні революції 1989 року в Східній Європі показали, що тоталітарні режими можуть опиратися на сипучі піски та швидко руйнуватися перед обличчям демократичних рухів.

Згубні рішення Путіна в Україні вже призвели до непередбачуваних наслідків, які в майбутньому лише породжуватимуть невдоволення і більший інтерес до потенційних альтернатив, включно з прямою демократією.

Другий сценарій

Існує вірогідність в 10-15%, що Росія може розпастися. В умовах спустошливої війни, де сотні тисяч окупантів загинули в безглуздій боротьбі, росіяни масово виходять на протест та прагнуть змінити Путінський режим.

Нація, яка раніше здавалася об’єднаною під твердою рукою Москви, раптом розколюється за етнонаціоналістичними ознаками. Країна занурюється в хаос, анархію, територіальну фрагментацію та насильство, що не залишить жодного регіону і жодної сім’ї недоторканою.

Третій сценарій

Ймовірність третього сценарію, на думку видання, зростає вже до 15-20%, а сам сценарій ґрунтується на ідеї активізації російських націоналістів.

Ще рік тому ідея про те, що ополченці-перебіжчики на чолі з запеклим націоналістом можуть ледь не піти на Москву, змусивши російських чиновників кинутися в укриття, була фантастикою.

А потім, у червні минулого року, глава ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин зробив саме це. І хоча армія Пригожина так і не дійшла до Москви, це не було пов’язано з відсутністю можливостей; навпаки, шлях був широко відкритий. Якщо Пригожин чогось і досяг, так це того, що змусив Путіна виглядати царем без одягу.

Четвертий сценарій

Після переобрання Путіна Politico розглядає четвертий сценарій розвитку подій, який вони назвали "Технократичне перезавантаження".

Його ймовірність становить приблизно 20-25%. В цьому сценарії найближче оточення кремлівських чиновників зустрічається з Путіним і висловлює йому свою вдячність за службу, бажаючи найкращого на пенсії.

Це може бути аналогією до ситуації з відставкою Микити Хрущова в 1964 році. У виданні вважають, що до 2030 року в Росії може з’явитися новий режим.

П'ятий сценарій

Найбільш ймовірним називають сценарій, де російський диктатор знову обійме посаду президента. Ймовірність такого розвитку подій оцінюють у 40-50%.

Зі смертю Навального демократична опозиція перебуває в руїнах. Російська економіка, попри шквал західних санкцій, навряд чи зазнала краху, навіть якщо вона стала млявою,

– зазначили у виданні.

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