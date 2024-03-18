Нам треба мати справу з цією реальністю, – Білий дім про "переобрання" Путіна президентом Росії

У Білому домі висловилися щодо "переобрання" Владіміра Путіна на посаду президента Росії. В адміністрації Байдена зазначили, що наразі країні треба мати справу з реальністю, що склалася.

Водночас у США визнають, що президентські "вибори" у Росії були нечесними. Про це під час брифінгу розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає 24 Канал.

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Салліван, коментуючи вибори у Росії, зазначив, що фінальний результат та "перемога" на них Путіна не були непередбачуваним. Адже Путін закрив політичну сферу у Росії та ув'язнив політичних опонентів.

Деякі з них трагічно загинули, і тут немає повністю справедливості в цих виборах. І результат був передбачуваний,

– заявив радник Байдена.

Крім того, він заявив, що реальність така, що Путін – це президент Росії. Тому США мають мати справу із цією реальністю.

"Протягом всієї війни в Україні, протягом інших агресій, які здійснювала Росія, потягом інших кроків, які загрожували національній безпеці США як від президента, так і від всієї країни. І ми продовжимо мати справу з цією реальністю", – зауважив Салліван.

Представник Білого дому також наголосив, що "переобрання" Путіна президентом Росії не заперечує факт, що ці вибори не були достеменно чесними.

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