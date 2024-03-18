Нам треба мати справу з цією реальністю, – Білий дім про "переобрання" Путіна президентом Росії
У Білому домі висловилися щодо "переобрання" Владіміра Путіна на посаду президента Росії. В адміністрації Байдена зазначили, що наразі країні треба мати справу з реальністю, що склалася.
Водночас у США визнають, що президентські "вибори" у Росії були нечесними. Про це під час брифінгу розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає 24 Канал.
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У Білому домі відреагували на результати "виборів" у Росії
Салліван, коментуючи вибори у Росії, зазначив, що фінальний результат та "перемога" на них Путіна не були непередбачуваним. Адже Путін закрив політичну сферу у Росії та ув'язнив політичних опонентів.
Деякі з них трагічно загинули, і тут немає повністю справедливості в цих виборах. І результат був передбачуваний,
– заявив радник Байдена.
Крім того, він заявив, що реальність така, що Путін – це президент Росії. Тому США мають мати справу із цією реальністю.
"Протягом всієї війни в Україні, протягом інших агресій, які здійснювала Росія, потягом інших кроків, які загрожували національній безпеці США як від президента, так і від всієї країни. І ми продовжимо мати справу з цією реальністю", – зауважив Салліван.
Представник Білого дому також наголосив, що "переобрання" Путіна президентом Росії не заперечує факт, що ці вибори не були достеменно чесними.
Німеччина не називатиме Путіна президентом Росії
- Представниця німецького уряду Крістіане Хоффман зазначила, що після "переобрання" Путіна президентом Росії у країні не називатимуть його посади. Зокрема, для будь-якого опису використовуватимуть лише прізвище російського диктатора.
- Хоффман також зауважила, що "так звані вибори в Росії" не були "ні вільними, ні справедливими". Вона наголосила, що результат був зрозумілий та це не були демократичні вибори.
- Представник МЗС Німеччини Себастьян Фішер зазначив, що міністерство вже певний час використовують просто прізвище Путін, коли говорять про російського диктатора. У країні також засудили проведення так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях.
- Водночас низка світових лідерів привітала Путіна із "перемогою" на виборах. Здебільшого це були країни Середньої Азії, а також Китай, КНДР та Азербайджан.