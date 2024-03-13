Для нього це страшніше за смертну кару, – у РДК назвали найгірший сценарій для Путіна

Російський диктатор Владімір Путін готується до так званих президентських виборів, які мають пройти вже цими вихідними. Натомість 12 березня бійці РДК, легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" прорвали кордони двох російських областей. Йдуть бої у 5 населених пунктах Бєлгородської області.

Це дуже невигідний сценарій для Путіна напередодні "виборів", хоч їхні результати вже і так давно відомі. Російський диктатор наближається до одного із найгірших для себе сценаріїв. Про нього 24 Каналу розповів начальник штабу РДК Олександр з позивним "Фортуна".

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Що найстрашніше для Путіна

Владімір Путін може закінчити багатьма варіантами, вважає боєць. Справедливим би фіналом для нього була реалізація ордеру МКС і суд за усі його злочини. Але не це є найстрашнішим для нього.

"Я думаю, що найстрашніше для Путіна, як персоналії, було б просто позбавити його усіх преференцій і заслуг. Як звичайного громадянина чи людину відправити жити до звичайних людей без ресурсів і нічого іншого. Мабуть, для нього це було б страшніше, ніж заточення до в'язниці чи смертна кара. Якщо говорити про те, що б нам хотілося – нам би хотілося чогось подібного", – сказав він.

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