Для нього це страшніше за смертну кару, – у РДК назвали найгірший сценарій для Путіна
Російський диктатор Владімір Путін готується до так званих президентських виборів, які мають пройти вже цими вихідними. Натомість 12 березня бійці РДК, легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" прорвали кордони двох російських областей. Йдуть бої у 5 населених пунктах Бєлгородської області.
Це дуже невигідний сценарій для Путіна напередодні "виборів", хоч їхні результати вже і так давно відомі. Російський диктатор наближається до одного із найгірших для себе сценаріїв. Про нього 24 Каналу розповів начальник штабу РДК Олександр з позивним "Фортуна".
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Що найстрашніше для Путіна
Владімір Путін може закінчити багатьма варіантами, вважає боєць. Справедливим би фіналом для нього була реалізація ордеру МКС і суд за усі його злочини. Але не це є найстрашнішим для нього.
"Я думаю, що найстрашніше для Путіна, як персоналії, було б просто позбавити його усіх преференцій і заслуг. Як звичайного громадянина чи людину відправити жити до звичайних людей без ресурсів і нічого іншого. Мабуть, для нього це було б страшніше, ніж заточення до в'язниці чи смертна кара. Якщо говорити про те, що б нам хотілося – нам би хотілося чогось подібного", – сказав він.
Що відбувається в Росії: останні новини
- У Москві побоюються нових рейдів до перевиборів Путіна. Аналітики ISW зазначать, що Росія використовує солдатів строкової служби для захисту свого кордону з Україною від обмежених вторгнень. Це пов'язано з небажанням Кремля перекидати сили далі від лінії фронту.
- У легіоні "Свобода Росії" не виключають звільнення країни по частинах. "Новий прапор вже готовий". У селищі Тьоткіно проходить опитування про ймовірність автономії Курської області.
- Добровольці заявили про намір йти на Москву за наявності достатніх сил. Але російська столиця – лише проміжна ціль.