Болісна річ для нього: чому Путін грає у фікцію виборів

Владіміру Путіну абсолютно наплювати на легітимність виборів в Росії. Але йому важливо, щоб тамтешнє населення визнавало його та підтримувало.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що вибори в Росії завжди підроблялися та ніколи не проходили за міжнародними стандартами. Що говорити зараз, коли Путіну просто "обнулили" його попередні терміни.

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Наступні президентські терміни Путіна будуть нелегітимними. Схожа ситуація також в Алєксандра Лукашенка з Білорусі.

Для Путіна це болісна річ. Йому неважлива процедура виборів, а важливий сам факт… В СРСР так само було. Люди ходили, кидали папірці. І виходило 98,9% за комуністів. Путін теж в це бавиться. Йому важлива легітимізація. Йому треба показати, що його обрав народ,

– зазначив Жирнов.

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Пригожин сильно вдарив по репутації Путіна

Як наголосив Жирнов, спроба перевороту від Пригожина суттєво вдарила по Путіну. Під час заколоту, по ідеї, увесь народ, який підтримує російського президента, мав вийти на вулиці. Або ж принаймні мільйон представників партії "Єдіная Росія".

Але цього взагалі не сталося. Путіна ніхто не захищав. З того часу він перестав бути легітимним президентом Росії.

Тому посадили Гіркіна. Він теж поставив під сумнів існування Путіна як легітимного президента. Тому вбили Пригожина. Він показав, що Путін є імпотентним президентом,

– підкреслив Жирнов.

Вибори в Росії: коротко