Живе в ілюзорному світі: для чого Путіну потрібні вибори

Навесні 2024 року в Росії мають відбутися президентські вибори. В Кремлі уже віддали перемогу Владіміру Путіну з щонайменше 80% голосами "виборців".

З цього відсотку 20 – точно "домалюють" Путіну, упевнений політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. В розмові з 24 Каналом він пояснив, що Путіну вкрай важливий рейтинг.

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Рейтинг Путіна

Путіну вкрай необхідно проводити мобілізацію, аби поповнювати ресур на фронті. Утім, відкрито і масово він цього зробити не може. Таким чином у суспільстві почнуться "хвилювання" і рейтинг ймовірного майбутнього кандидата впаде.

"Якщо Путін проведе мобілізацію, це повністю зруйнує плани на передвиборчу кампанію, яка вже розроблена в адміністрації президента. Там планують 60%, щоб він набрав і 20% йому припишуть ще", – пояснив політолог.

Ігор Ейдман про плани Путіна щодо виборів: дивитись відео

Наразі російський диктатор поки офіційно не заявив про свою участь у виборах. Але йому важливо увійти в історію в ролі "великого вождя чи імператора". Він хоче вважати себе популярним лідером, а тому особисто слідкує за своїми рейтингами.

"Неможливо аналізувати дії Путіна за допомогою раціональних аргументів. Він живе у своєму ілюзорному світі", – пояснив Ігор Ейдман.

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