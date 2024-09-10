Кремль догоджає "ветеранам" і перезапускає "Єдину Росію": ISW помітили цікавий момент

У Росії відбулися регіональні вибори 6 – 8 вересня. В ISW вважають, що Путін використав їх для того, аби збільшити частку "ветеранів" у владі та спробувати контролювати потенційно нелояльних військових.

"Вибори" пройшли й в Криму. Там активісти "Жовтої стрічки" прокоментували наративи ворожої пропаганди просто на сторінках російських передвиборчих газет. А ще палили та зривали кремлівську агітацію.

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Час антигероїв: в ISW звернули увагу на цікаву мету регіональних виборів у Росії

Кремль використав російські регіональні вибори 6 – 8 вересня для інтеграції російських військових ветеранів війни в Україні, яким він довіряє, в російський уряд. Імовірно, в рамках постійної спроби заспокоїти російських військовослужбовців, посилити внутрішню підтримку війни та сформувати кадровий склад місцевих чиновників, пов'язаних з Кремлем,

– написали аналітики Інституту вивчення війни.

З тих "ветеранів", які балотувалися на різні посади на регіональних виборах, перемогли 308 із 380, або 81 відсоток. Про це повідомив виконувач обов'язків секретаря правлячої російської політичної партії "Єдина Росія" Володимир Якушев.

У серпні цього року він заявив, що головним пріоритетом "Єдиної Росії" є підтримка кандидатів-ветеранів під час виборчого циклу. Загалом єдинороси висунули на вибори понад 300 колишніх убивць, деякі з яких були учасниками кремлівської програми "Час героїв".

Цю програму запустив особисто Путін у лютому 2024 року і всіляко її піарить. В ISW вважають, що вона може мати на меті "стимулювати росіян воювати в Україні, зображуючи російську військову службу як шлях до урядової кар'єри".

Кремль намагається зробити ребрендинг "Єдиної Росії" та прихилити "ветеранів" до себе

Андрій Турчак переміг на регіональних виборах в Республіці Алтай, про що повідомили 9 вересня. Тепер він очолюватиме регіон впродовж п'яти років.

Цікаво, що він належав до "групи Вагнера" та, імовірно, недостатньо "інтегрував ветеранів в уряд". За це Турчака понизили із секретаря "Єдиної Росії", сенатора та члена Ради Федерації до виконувача обов'язків очільника Алтаю – одного з найбільш економічно депресивних регіонів Росії, розташованого за 4 000 кілометрів від Кремля.

Але його перемогу на виборах супроводить ціла медіакампанія. Це може бути частиною зусиль Кремля з просування програми "Час героїв", припускають аналітики. До слова, Турчак має медаль "За повернення Криму".

Кремль, можливо, намагається зробити ребрендинг "Єдиної Росії" як провідної партії у справах ветеранів, щоб підготувати російське суспільство до довготривалої війни, запобігаючи появі альтернативних політичних партій чи рухів, які могли б привернути увагу російських ветеранів. Програма "Час героїв" також вказує на те, що Кремль все більше мілітаризує своє суспільство й уряд, що може мати довгострокові наслідки для російської внутрішньої та зовнішньої політики,

– підсумовують в ISW.