Жалюгідна комедія: політтехнолог висміяв Путіна за виставу в російській ЦВК

Владімір Путін планує стати президентом вп'яте. Він розіграв кілька вистав спочатку про свій намір балотуватися, а потім про своє самовисування на виборах.

Владімір Путін нещодавно показав справжнє шоу, демонструючи росіянам ілюзію чесності процедур виборів. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Путін навіть не представив свою виборчу програму.

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Путін нічого не обіцяє росіянам

Російський диктатор Владімір Путін подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації як кандидата на наступних президентських виборах. Він навіть демонстрував свій паспорт членам комісії.

"Шоу вийшло достатньо смішним. "Паспорт покажіть, може він взагалі не Владімір Владіміровіч, ми ж не знаємо". Це фінальний крок реєстрації, але до цього було вже кілька кроків", – зазначив Михайло Шейтельман.

Мовиться про такі кроки:

оголошення про балотування на виборах через терориста Артема Жогу;

на зборах у московському парку "Зарядьє" ініціативна група виборців підтримала висування Путіна кандидатом у президенти;

з'їзд "Єдіної Росії" підтримав самовисування Путіна.

Після тієї комедії (збори у "Зарадьє" – 24 Канал), мала б бути змістова частина на з'їзді "Єдіной Росії". Якщо його висуває партія "Єдина Росія", він має сказати, з чим йде, що робитиме. А все, що змогли з його виступу вицупити – що ковбаси не буде,

– зауважив полліттехнолог.

Власне, Владімір Путін сказав, що у Росії, мовляв, заради ковбаси не віддадуть свій суверенітет. Однак на з'їзді ні Путін, ні "Єдіная Росія" не представили програму теперішнього і, ймовірно, майбутнього президента.

Вибори у Росії: останні новини

Театральна постановка з участю Владіміра Путіна на виборах почалась 8 грудня, після того, як окупант Артем Жога попросив диктатора балотуватися знову. Путін наголосив, що це "дуже складне" для нього рішення, однак він все ж його ухвалив.

Згодом стало відомо, що Путін йде на вибори як самовисуванець. У мережі навіть опублікували список виборців, які підтримали висування Путіна. Їхня кількість становила 700 осіб, а серед них є і співаки, і контрабандисти, і навіть забудовник Маріуполя.

Додамо, що Росія планує проводити псевдовибори і на тимчасово окупованих українських територіях. У російській ЦВК дали згоду на голосування громадян Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Уточнимо, що Путін йде на вибори як самовисуванець. Однак при цьому в "Єдіной Росії" заявили, що всі регіональні відділення партії візьмуть активну участь у виборчій кампанії Путіна