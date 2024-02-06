Путін всім набрид: чому очільник Кремля так боїться Надєждіна

Кремль боїться "опозиційного" кандидата в президенти Бориса Надєждіна, який виступає з антивоєнними закликами. Цього політика вже не допустили до "виборів", пояснивши це нестачею голосів.

Російський диктатор ще ніколи не наважувався проводити справжні вибори. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, додавши, що він не робив цього навіть тоді, коли справді мав підтримку людей.

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Коли Путін справді високий рейтинг

Починаючи з 2008 року, до влади прийшов Дмітрій Мєдвєдєв, який почав займатися своєї політикою. Через кілька років його рейтинг став більшим, ніж у президента. Російський диктатор злякався. Відтоді повністю зник "ліберал Путін", а натомість з'явилася людина, яка міцно тримається за владу.

Далі рейтинг очільника Кремля падав доти, поки в 2014 році він не захопив Крим та не почав війну на Сході. Тоді підтримка населення зросла.

Росіяни – це люди, яким приємно, коли їхньому сусіду погано, навіть якщо вони самі живуть ще гірше. Замість того, щоб вимагати у влади змінити умови життя, вони радіють, що в українців все погано,

– підкреслив Жирнов.

Однак у грудні 2014 року серйозно обвалився рубль, росіяни втратии величезну кількість доходів. Відтоді у Путіна остаточно "закінчилось везіння".

Чому він боїться Надєждіна

"Путіна не люблять досить багато людей. Він уже всім набрид. Якби пішов після двох своїх термінів, то залишився би в історії, як чи не найбільший реформатор. Але він не зміг відірватися від "годівниці", – зауважив Жирнов.

Тепер Путін боїться буквально всього, що існує, щобільше "опозиціонера" Надєждіна. Він хоч і є людиною з системи, але йому вдалося показати себе, як єдину надію для Росії мирно вийти з того становища, де вона зараз перебуває.

Це був би можливий варіант передачі влади, але Путін дуже вперта людина, він ніколи не визнає своїх помилок,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Надєждін сам не очікував, що його підтримає стільки людей. Приховати цього вже не вдасться. Також стало очевидно, що в Надєждіна є передвиборча програма, а в Путіна її немає. Через це Кремль його дуже боїться.

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