В Росії провели опитування щодо найбільш прийнятних та неприйнятних характеристик у майбутнього президента Росії. Більшість жителів країни-агресорки не хочуть президента старшого за 70 років.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що цього року Путіну стукне вже 71 рік. І більшість росіян буквально втомилися від диктатора.

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На його думку, реальна підтримка Путіна в Росії – близько 30%. У найкращому випадку це будуть 40%, якщо взяти до уваги маленькі республіки.

В Санкт-Петербурзі, думаю, десь 10-15%, а в Москві – 20-25%. Величезна цифра людей, які не хочуть бачити старого на посаді глави держави. Думаю, що люди втомилися від Путіна. Він усім набрид,

– наголосив Жирнов.

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Російські еліти втомилися від Путіна

Як наголосив Жирнов, Путін буквально усіх розчарував. Можливо, все ж таки настане час, коли російські еліти зрозуміють, що найкращим виходом буде віддати диктатора в Гаагу. Тим паче що "бункерного" не люблять різні групи.

Націоналісти не люблять, бо він занадто слабкий. Широкі маси – бо у них життя жебраків. А ліберали – через те, що він влаштував війну – і в них накрилося красиве життя, яке було,

– розповів Жирнов.

Ситуація в Росії: коротко