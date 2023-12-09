Оточення знає, що він слабкий: як Кремль хоче забезпечити перемогу Путіна на виборах

Владімір Путін 8 грудня оголосив, що знову балотуватиметься на пост президента. Російський диктатор сказав, що нібито мав різні думки щодо цього питання, однак вирішив, що "інакше не можна".

Так званому російському президенту потрібні стовпи, на основі яких можна проводити "передвиборчу кампанію". Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, додавши, що у ній він опиратиметься на терористів, яких сам організував, на український Донбас і на кримінальний світ всередині Росії.

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Варто згадати, яка тема останнім часом заполонила російський інформаційний простір. Пропагандистські ЗМІ говорять про нібито "героїчні вчинки" Адама Кадирова, який у вересні 2023 року побив людину у СІЗО, а потім отримав державні нагороди у Чечні. Це свідчить про існування політичної вертикалі, яку покриває Владімір Путін.

Путін привів до влади пітерську "дворову культуру", яка у них закріпилася. У них "понятія" завжди вищі, ніж закон. Так нібито утверджується справедливість. Тому можна битися, вчиняти насильство, грабувати, але все це нібито "по-справедливому",

– зауважив Чаленко.

За його словами, навколо російського диктатора хочуть закріпити образ єдиної людини, яка може контролювати виконання цих "понятій". Для іншого сегменту електорату він має зупинити безлад, який відбувається у різних республіках. Там росте злочинність на міжетнічному, соціальному ґрунті. Для цієї ніші фігура Путіна має створити ареал стабільності.

Так хочуть скласти різні елементи "пазлу", які підійдуть населенню. Також робитимуть все, щоб показати нібито за Путіним є сила й він далі зможе керувати Росією.

Оточення намагається "пропхати" Путіна, знаючи, що він слабкий. Це для того, щоб далі контролювати, як колективний Путін керуватиме Росією,

– підкреслив політолог.

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