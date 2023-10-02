Першим привітав Орбан: чим загрожує Україні перемога проросійських сил на виборах у Словаччині
На позачергових парламентських виборах у Словаччині, які відбулися 30 вересня, лідирує популістська партія SMER-SD проросійського експрем'єра Роберта Фіцо. На другому місці опинилася партія "Прогресивна Словаччина", яку очолює віцеспікер Європарламенту Міхал Шимечка.
Утім, попереду на Словаччину чекають коаліційні перемовини, оскільки жодна партія не отримала більшість голосів. Такими думками з 24 Каналом поділився політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.
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Чим Україні загрожують проросійські сили у Словаччині
За словами Чаленка, навіть формування коаліції на чолі із Робертом Фіцо не означатиме, що заяви, сказані під час передвиборчих баталій, будуть реалізовані.Зауважте! Як повідомлялося, лідер SMER-SD Роберт Фіцо у разі перемоги на виборах планує скасувати військову підтримку України.
Зазначимо, в коаліцій завжди існує правило "усереднення позицій". Тому це створює величезні ризики для України. Позаяк Словаччина активно допомагала нашій державі на початку повномасштабного вторгнення, зокрема вдалося організувати:
- ремонтний майданчик;
- логістичний майданчик;
- постачання 13 літаків МіГ-29 та інше.
Проте ризики прем'єрства Фіцо існують. Будемо говорити максимально об'єктивно. Якщо людину одним із перших вітає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, то можна схарактеризувати, які ж плани в пана Фіцо,
– зауважив Чаленко.
Також помітне й святкування російської пропаганди. Так, у телеграм-помийках та на федеральних каналах неабияк радіють перемозі проросійського Фіцо.
Чаленко про вибори у Словаччині: дивитися відео
За Словаччиною пильно спостерігатимуть
Однак, варто пам'ятати, Словаччина залишається членом Європейського Союзу. Відповідно, на країну впливатиме загальноєвропейська політика, яка стимулюватиме країну до ухвалення правильних рішень. До прикладу, як це відбувається з Угорщиною.
Будемо спостерігати. Не факт, що Фіцо стане прем'єр-міністром. Можливо, все-таки коаліцію зможуть створити на чолі із "Прогресивною Словаччиною",
– резюмував Ігор Чаленко.
Чим небезпечна перемога Фіцо
- Напередодні, 30 вересня словаки голосували на дострокових парламентських виборах. Перемогла партія колишнього прем'єра Роберт Фіцо, який має проросійські погляди.
- За даними Статистичного управління Словаччини, станом на 08:50 1 жовтня, Smer набрала 22,94% голосів. "Прогресивна Словаччина" – на другому місці, 17,96%. Третє зайняла партія Петера Пеллегріні "Голос" — 14,7%.
- Перш за все, варто нагадати, що експрем'єр Роберт Фіцо покинув посаду у 2018-му внаслідок масових протестів після вбивства журналіста-розслідувача. Цей політик має проросійські погляди.
- Фіцо пообіцяв припинити підтримку України. Він виступає проти членства нашої держави в НАТО. Також заявив, що у разі перемоги продовжить заборону щодо українського зерна.
- Політолог Володимир Фесенко зазначив, що багато хто називає експрем'єра "другим Віктором Орбаном". Він справді може повернутися до влади. Однак, найімовірніше, у Словаччині буде коаліційний уряд.