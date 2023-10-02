Рано говорити, – Кулеба про те, як вибори у Словаччині вплинуть на подальшу підтримку України
На дострокових парламентських виборах в Словаччині перемогла проросійська партія Smer-SD. Дмитро Кулеба заявив, що ще рано робити висновки.
Глава МЗС України сказав про це вранці 2 жовтня на брифінгу перед засіданням ради міністрів ЄС у Києві. За його словами, ще рано говорити про те, як результати виборів вплинуть на підтримку України Братиславою, пише 24 Канал.
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Як Кулеба прокоментував результати виборів у Словаччині
Ми поважаємо вибір словацького народу, але зараз занадто рано стверджувати, як результат виборів впливатиме на позицію Словаччини. Треба дочекатися формування коаліції. І після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки,
– заявив Дмитро Кулеба.
Варто зауважити, що політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що загрози перебільшені, адже Словаччина входить до складу НАТО та ЄС, тож має зобов'язання перед ними.
Тож Братислава в Альянсі має відповідати цінностям демократичного світу, натомість в Європейському Союзі – може піти шляхом Угорщини.
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Коротко про вибори у Словаччині
- 30 вересня в Словаччині відбулись дострокові вибори до парламенту. У виборах взяли участь 25 партій, серед яких – партія SMER-SD колишнього прем'єра країни Роберта Фіцо, який має проросійські погляди.
- Відомо, що Фіцо обіцяв словакам зупинити підтримку України, продовжити заборону постачання українського зерна в Європейський Союз. Ба більше, він виступив проти членства країни в НАТО та назвав президентку Словаччини "американським агентом".
- Вже ввечері 1 жовтня, за результатами екзитполів, стало відомо, що партія Роберта Фіцо перемагає. Зокрема, Статистичне управління Словаччини запевнило, що станом на 08:50 1 жовтня Smer набрала 22,94 % голосів. Окрім того, ще 17,96% – набрала "Прогресивна Словаччина", 14,7% – партія Петера Пеллегріні "Голос".