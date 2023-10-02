Рано говорити, – Кулеба про те, як вибори у Словаччині вплинуть на подальшу підтримку України

На дострокових парламентських виборах в Словаччині перемогла проросійська партія Smer-SD. Дмитро Кулеба заявив, що ще рано робити висновки.

Глава МЗС України сказав про це вранці 2 жовтня на брифінгу перед засіданням ради міністрів ЄС у Києві. За його словами, ще рано говорити про те, як результати виборів вплинуть на підтримку України Братиславою, пише 24 Канал.

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Як Кулеба прокоментував результати виборів у Словаччині

Ми поважаємо вибір словацького народу, але зараз занадто рано стверджувати, як результат виборів впливатиме на позицію Словаччини. Треба дочекатися формування коаліції. І після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки,

– заявив Дмитро Кулеба.

Варто зауважити, що політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що загрози перебільшені, адже Словаччина входить до складу НАТО та ЄС, тож має зобов'язання перед ними.

Тож Братислава в Альянсі має відповідати цінностям демократичного світу, натомість в Європейському Союзі – може піти шляхом Угорщини.

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Коротко про вибори у Словаччині