Становище хитке: республіканець відкрив, що знищує шанси Трампа на президентство

Кандидат Республіканської партії на вибори президента в США Дональд Трамп має недоліки, які перешкоджають йому збільшувати шанси на виграш у виборах. Крім того, він говорить досить завуальовано, без конкретики дій та планів.

Таку думку 24 Каналу висловив член Республіканської партії Борис Пінкус, зауваживши, що хитке становище Трампа зумовлюють його розмови про минуле. Також представнику республіканців потрібно звернути менше уваги на свою опонентку.

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Що знищує шанси Трампа на президентство

За словами члена Республіканської партії, становище Трампа хитке, впевненості в тому, що він виграє президентські вибори немає. Трамп та Камала Гарріс зараз мають по 50% голосів, представниця Демократичної партії стає все популярнішою.

Трамп повинен перестати говорити про своє минуле, натомість зосередитись на розмовах про теперішнє та майбутнє. Він повинен перестати говорити про свою конкурентку Гарріс, про її колір шкіри, етнічну приналежність.

Треба говорити конкретно, чим, як і коли ти збираєшся змінювати життя американців,

– підкреслив Пінкус.

Також варто загадати інтерв'ю, яке Трамп дав Ілону Маску через 2 причини: Маск засновник платформи Х (колишній Twitter), а також є одним із спонсорів виборчої кампанії республіканців. Крім того, на платформі Х немає цензури і Трамп міг говорити все відкрито.

Я розумію, чому Трамп не розкриває свої карти. Однак я чекаю, коли він буде відкрито говорити те, що він думає та планує,

– зауважив член Республіканської партії.