Республіканець відповів, хто може схиляти Трампа на бік України

Дональд Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти США Джея Ді Венса, який виступає проти надання допомоги Україні. У будь-якому випадку екслідер США, якщо переможе на виборах, не зможе піти проти двопартійного єдинства у Конгресі.

Насамперед серед республіканців, на яких опирається Трамп, є люди, які підтримують Україну. Таку думку 24 Каналу озвучив член Республіканської партії Борис Пінкус.

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Трамп не зможе піти проти республіканців

Борис Пінкус зазначив, що Джей Ді Венс вже змінював свою позицію, тому може змінити її ще раз. Зокрема, щодо Трампа, якого він називав фашистом, а зараз підтримує його.

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Крім того, віцепрезидент займається внутрішніми проблемами. Трамп не дозволить комусь приймати рішення щодо зовнішньої політики. Член Республіканської партії вважає, що колишній президент США не зможе піти проти єдинства у Конгресі.

Насамперед проти тих республіканців, на яких він опирається. Це Майк Роджерс, Майкл Маккол, Майк Тернер – три республіканці, які є "архітекторами" нової стратегії надання допомоги Україні до перемоги та виділення 61 мільярда для України. Сьогодні Трамп спілкується з ними,

– сказав він.

Трамп долучив до команди радників Майкла Маккола – друга України, який відвідував нашу державу. Його ім’я кандидат у президенти назвав як очільника комітету із закордонних справ. Також у склад радників Трампа введений колишній державний секретар США Майк Помпео, який підтримує Україну.

"Ми продовжуємо лобіювати, що якщо Трамп переможе, щоб він взяв у державні секретарі Ніккі Гейлі, а Майка Помпео – радником з національної безпеки. Шанси у нас є", – додав республіканець.