Можуть бути великі зміни: який результат виборів у США був би найкращим для України

Разом з виборами президента США 5 листопада 2024 року пройдуть вибори до Палати представників та до третини Сенату США. Важливо знаходити зв'язок як з демократами, так і з республіканцями.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Олег Пастернак, зауваживши, що вибори у США можуть суттєво змінити ситуацію у Конгресі та Білому домі.

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Який результат виборів у США буде найкращим для України

Як наголосив Пастернак, аналітики вважають, що більшість у Сенаті матимуть республіканці. Тут також важливим є співвідношення між умовно поміркованими групами і трампістами. Багато що залежатиме саме від цього.

Однак тут важко опиратися на якісь прогнози. До прикладу, у 2022 році очікували серйозний провал демократів на виборах у Сенат та Палату представників США. Але все закінчилось для них краще, ніж усі очікували.

Провал не був серйозним. Сенат залишився за демократами. А в Палаті представників не було значної переваги республіканців. Демократи себе досить впевнено там почували. Загалом нам важлива двопартійна підтримка,

– сказав Пастернак.

Україна, найімовірніше, опирається на поміркованих демократів та республіканців і в Сенаті, і в Палаті представників. А завдання максимум – здобути прихильність хоча б певної кількості трампістів. Серед них є люди, які могли б прихильно поставитися до підтримки України в контексті боротьби проти "осі зла", куди входить Китай, Росія, Іран тощо.

Зверніть увагу! 1 жовтня між собою провели дебати кандидати у віцепрезиденти США Тім Волз і Джей Ді Венс. Вони не згадували Україну, але зійшлися на тому, що підтримка союзників Штатів є необхідною.