Гарріс офіційно заявила, що йде в президенти США: перше передвиборче відео
Віцепрезидентка Камала Гарріс 25 липня офіційно повідомила, що балотується на посаду президента США. Вона опублікувала своє перше передвиборче відео.
Під трек Beyonce "Freedom" Камала Гарріс закликала американців обирати свободу, а не страх. Раніше виконавиця офіційно дозволила демократці використовувати цю пісню у передвиборчій компанії.
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Свобода від Камали Гарріс
Передвиборче відео Камали Гарріс зосереджене на заклику до "свободи". У ньому не обійшлося без критики Трампа та порівняння його повернення у Білий дім з "хаосом". У ролику віцепрезидентка прямо використала фото опонента.
На цих виборах перед кожним постає питання: у якій країні ми хочемо жити? Є деякі люди, які вважають, що ми повинні бути країною хаосу. Страху. Ненависті,
– каже Гарріс на тлі зображень Дональда Трампа та Джей Ді Венса.
Одразу після цього віцепрезидентка додає: "Але ми. Ми обираємо щось інше; ми обираємо свободу".
Передвиборчий заклик від Камали Гарріс: дивіться ролик
До слова, Трамп вже повідомив, що готовий до дебатів з Камалою Гарріс. Республіканець додав, що "був би готовий провести більше, ніж одні дебати". Варто вказати, що наступні дебати заплановані на 10 вересня, а проведе їх ABC News, від чого не в захваті сам Дональд Трамп. Він назвав телеканал сприятливим для Байдена та Гарріс.