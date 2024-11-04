Військові США напоготові через можливі заворушення під час виборів
Напередодні президентських виборів у США Національну гвардію привели в готовність у кількох штатах. Місцева влада закликає до спокою, а безпеку на виборчих дільницях посилено.
Перед початком президентських виборів у США Національна гвардія в декількох штатах перебуває у готовності негайно діяти у разі виникнення протестів чи загроз безпеці. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на CNN.
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Які заворушення відбуваються під час виборчого процесу
Таке рішення вже ухвалили у Вашингтоні, Орегоні та Неваді. Там нещодавно було зафіксовано підпали скриньок для голосування, що викликало занепокоєння щодо можливих інцидентів, які можуть загрожувати виборчому процесу.
Зверніть увагу! У понеділок, 28 жовтня, більшість бюлетенів згоріла у поштовій скрині у Ванкувері, Вашингтон, тоді як бюлетені в урні Портленда, Орегон вціліли, повідомили виборні органи.
Губернатор штату Вашингтон Джей Інслі прокоментував підпали виборчих скриньок у своїй заяві в п’ятницю, 1 листопада, оголосивши, що Національну гвардію приведено в стан готовності. Він зазначив, що в західних регіонах штату вже фіксували виборчі заворушення.
Попередні результати за опитуванням про президентські вибори в США 2024
Інслі не уточнив кількість військових, які будуть залучені 5 листопада, у вівторок, але зазначив, що вони будуть готові підтримати місцеві правоохоронні органи з понеділка по четвер.
Виходячи з загальної та конкретної інформації та занепокоєнь щодо потенційного насильства або іншої незаконної діяльності, пов'язаної з загальними виборами 2024 року, я хочу переконатися, що ми повністю готові реагувати на будь-які потенційні додаткові громадянські заворушення,
– додав губернатор.
Губернатор Орегону Тіна Котек наголосила, що Національна гвардія готова реагувати на можливі загрози, оскільки політичні лідери закликають до мирних протестів.
У Неваді губернатор Джо Ломбардо також повідомив, що залучено 60 військових для забезпечення безпеки, щоб день виборів пройшов спокійно та без перешкод.
Що відомо про вибори в США: останні новини
- Вибори президента США відбудуться 5 листопада, результати стануть відомі в ніч на 6 листопада, а офіційне оголошення відбудеться 17 грудня 2024 року.
- Фінальне національне опитування показало, що Гарріс і Трамп мають по 49% підтримки серед зареєстрованих виборців.
- Результати виборів можуть бути оскаржені, що затягне визначення переможця. Одночасно з виборами президента обиратимуть Палату представників і Сенат, що вплине на реалізацію обіцянок, зокрема для України.