Вважають "порятунком" для Росії: чому сподівання Кремля на Трампа може бути помилкою

Джозеф Байден і Дональд Трамп 28 червня взяли участь в перших дебатах. Зазвичай під час них обговорюються внутрішні проблеми США. Однак цього разу кандидати в президенти багато сперечались щодо питань зовнішньої політики.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов зазначив в розмові з 24 Каналом, що на цих дебатах Байден і Трамп достатньо багато уваги приділили Україні. Водночас особливої конкретики в їхніх висловлюваннях не було.

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Може використати війну в Україні

Україні, на його думку, потрібно працювати з обома кандидатами. Ба більше, можемо знаходити "точки дотику" також і з Дональдом Трампом.

Коли він робить хвалебні заяви щодо Росії та Владіміра Путіна, то потрібно пам'ятати, що за часів свого президентства Трамп розпочав "хрестовий похід" проти Китаю.

Трамп вважає Китай головним геополітичним ворогом Сполучених Штатів. В цьому сенсі війна Росії проти України – це для нього можливість натиснути на Китай якомога сильніше. Як відомо, Пекін допомагає російській економіці не впасти та є щонайменше "спонсором" російського вторгнення,

– наголосив він.

В Росії ж чомусь вважають, що Трамп є "порятунком" для неї. Росіяни сподіваються, що з ним можна буде домовитися щодо закінчення війни без участі України і поставити Київ перед фактом.

Однак головна небезпека для Росії в непередбачуваності Трампа, тому що ніхто не розуміє, що він вирішить врешті-решт,

– зауважив Леонов.

Трамп може тиснути на Росію, щоб вона діяла разом зі Сполученими Штатами проти Китаю. Однак Москва не піде на це через об'єктивні причини. Росія зараз перебуває на другому місці у світі після КНДР по залежності від Китаю.

Кремль не може сам обирати, що говорити. Путін може пообіцяти, але потім, як завжди, обдурить,

– припустив він.

Для Китаю був би більш вигідним на посаді президента США Байден, оскільки він пропонує хоч якісь правила і він зрозумілий. А непередбачуваний Трамп, за словами Олександра Леонова, є дуже агресивним та може розпочати проти Китаю нові торговельні війни.