Трамп запостив відео, де обіцяв перетворити США на "об'єднаний Рейх" – згодом його видалили

Експрезидент США Дональд Трамп у передвиборчому ролику згадав створення "об'єднаного Рейху" як один з варіантів розвитку країни у разі його перемоги на виборах. Згодом кандидат видалив цей ролик.

У Білому домі вже розкритикували такий вчинок. У передвиборчому штабі експрезидента заявили, що Трамп не причетний до публікації цього ролику, а у команді просто не помітили таку відсилку.

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Трамп і Рейх

У понеділок, 20 травня, Дональд Трамп своїй сторінці у соціальній платформі Truth Social розмістив невелике відео. На початку ролика пролунали питання: "Що буде після перемоги Дональда Трампа?" і "Що буде далі для Америки?".

Після цього у кадрі з'являються вирізки з газет, на яких можна розгледіти написи "Кордон закрито – 15 мільйонів нелегальних іноземців депортовано" та "Економіка переживає бум". Потім під заголовками двічі з'являється злегка розмитий текст: "Промислова міць значно зросла... завдяки створенню єдиного Рейху".

Вже вранці політик видалив цей ролик.

Варто зазначити, що слово "Рейх" означає царство, королівство або імперію та часто вважається посиланням на гітлерівський режим Третього Рейху, що виник у нацистській Німеччині в 1930-х роках.

Реакція політиків

Чинний президент США Джо Байден засудив таку згадку нацистського режиму у відео Трампа.

Це на його офіційному акаунті? Нічого собі! Єдиний Рейх? Це мова Гітлера, а не Америки. Він дбає про те, щоб утримати владу. Я дбаю про вас",

– сказав Байден у вівторок у власному відео.

Речник кампанії переобрання Байдена Джеймс Сінгер заявив, що пост Трампа "є частиною шаблону його вихваляння диктаторів і повторення антисемітських тропів". За його словами, політик становить загрозу демократії тому американці мають відкинути його у листопаді на виборах.

Кампанія Трампа відкинула звинувачення і заявила, що колишній президент, якого судять у Нью-Йорку, не знав, що це слово з'явилося у відео. Прессекретар виборчого штабу Кароліна Левітт переконує, що ролик створив випадковий користувач інтернету, а співробітник команди Трампа перепостив його, не помітивши слова "Рейх".

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