Гарріс має більші шанси проти Трампа, аніж Байден: що показали опитування

У нових опитування Камала Гарріс демонструє більшу підтримку, аніж нинішній президент Джо Байден. Однак Трамп вже ще перемагає демократів.

Опитування Morning Consult почали фіксувати більшу привабливість віцепрезидентки як кандидатки на виборах від демократів після того, як Джо Байден невдало виступив на дебатах із Трампом наприкінці червня.

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Вибори у США

Нові опитування показують, що віцепрезидентка США Гарріс відстає від Трампа на два відсоткових пункти (47% до 45%) – тобто в межах статистичної похибки.

Водночас відставання політикині від Трампа є меншим, аніж було у Байдена. До зняття останнього з посади у нього фіксували розрив у шість відсоткових пунктів. Таким чином є підстави вважати, що внесення імені Харріса до бюлетеня може допомогти демократам – але наразі про це говорити рано.

Результати опитування щодо виборів у США / RealClearPolitics

Нагадаємо, що Байден зняв свою кандидатуру з виборів президента США 21 липня. Він вирішив, що зосередиться винятково на виконанні обов'язків протягом теперішнього терміну. Він планує оголосити про свої плани у найближчій промові.