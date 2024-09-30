Росія отримала певні козирі: що буде робити Кремль до виборів у США

Росія мріє, аби підтримка Заходу та увага до України знизились і до початку президентських виборів у США намагатиметься встромити клин розколу між суб'єктами антипутінської коаліції, перш за все між Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Кремль цим буде активно займатись.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що після виборів і оголошення нового президента США настане деескалаційний період, але прогнозувати чим він завершиться, дуже важко, бо невідомо, хто ці вибори виграє.

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Росія не буде стояти осторонь

Політолог наголосив, що тема довкола України на тлі передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах не є першочерговою. Він підкреслив, що в ЗМІ Європи чи США зараз дуже рідко можна почути подробиці щодо обстрілів, наприклад, сумської лікарні, чи про те, що Україна постійно перебуває під атаками КАБів й "Шахедів" з боку Росії.

Однак, протягом періоду, коли в США перебував президент Зеленський, все-таки тему України вдалося на певний час підняти в ТОП, особливо через ситуацію довкола візиту Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії.

Росія не буде стояти осторонь, вона отримала певні козирі та буде використовувати це в медійному просторі. Бо проявлятись їй на полі бою – питання локальне, найгарячіше місце – це Донбас, але в глобальному сенсі цього не помічають,

– озвучив Буряченко.

До відома! Політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін вважає, що рівень підтримки США буде залежати від того, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів. Однак він припустив, що допомога Україні буде надаватись або в тому обсязі, який є зараз, або ж навіть у більшому.