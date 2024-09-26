Тривожна перспектива та криза: ексвійськовий США окреслив наслідки ймовірної перемоги Трампа

У листопаді в США пройдуть президентські вибори. Західні журналісти пояснили, як ймовірна перемога Дональда Трампа може вплинути на підтримку України.

Підполковник армії США у відставці та колишній директор з європейських справ Ради національної безпеки США Александр Віндман у статті для Foreign Affairs написав, що перемога Трампа на виборах може бути тривожною перспективою для нашої держави. Він вважає, що це спричинило б кризу, проте все одно не означало б нашої поразки.

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Трамп повторює російські наративи

Александр Віндман також вважає, що під час минулого президентства Трампа його адміністрація коливалася між холодною компетентністю традиційної консервативної політики національної безпеки та хаосом. Сам Трамп хотів отримати максимальну вигоду від угод з іноземними лідерами.

Зокрема, у 2019 він намагався вимагати від Зеленського провести сфабриковане розслідування щодо Байдена. Пізніше він запам'ятався повторенням російських наративів щодо нашої держави. Він наполягав на послабленні санкцій проти Росії після анексії Криму 2014 року. Крім цього, саме він висунув пропозицію знову прийняти Росію до G-7.

Через таку позицію лідера інші республіканці також були проросійськими. Віндман висловив думку, що друге президентство Трампа буде схожим на перше. Зокрема, він мав на увазі те, що політик буде віддавати перевагу короткостроковим вигодам.

Однак цього разу Трамп підійде до зовнішньої політики з більшою вірою у власний імунітет від відповідальності,

– пояснив експерт.

Він також вважає, що тепер його оточення буде складатись зі сліпих лояльних політиків, тож не залишиться когось, хто міг би йому протистояти. За словами Віндмана, Трамп дав сигнал, що припинить допомогу США Україні. Він також тисне на нашу державу, щоб ми пішли на поступки Росії.

Небезпечною для України є риторика напарника Трампа, кандидата у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венса.

ЄС може стати основним партнером

У разі перемоги Дональда Трампа доля України значною мірою залежала б від європейських партнерів. Віндман зазначив, що після втрати захисту США лідери ЄС можуть вирішити розширити матеріальну підтримку та ввести війська до України. Цьому має слугувати розрахунок, що воювати з Росією простіше на території України, ніж у Польщі, Румунії чи країнах Балтії.

Експерт переконаний, що у Європейському Союзі вважають, що зміна політики США у будь-якому випадку приведе до російської агресії.

Він також порадив українським політикам почати з двосторонньої взаємодії з членами східного флангу НАТО, щоб створити коаліцію партнерів, готових надати підтримку незалежно від позиції Сполучених Штатів.