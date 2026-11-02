"Може бути дуже розлючений": у НАТО чекають посилення закидів з боку Трампа після виборів, – ЗМІ

Європейські союзники з НАТО очікують різкого посилення тиску з боку Дональда Трампа. Риторика американського президента може змінитись у разі поразки республіканців на виборах до Конгресу США 3 листопада.

Дипломати побоюються масштабного виведення американських військ. Про це повідомляє Politico.

Чого очікують європейці?

Видання, поспілкувавшись з 5 дипломатами Альянсу, пише, що у союзників викликає занепокоєння ймовірне обмеження повноважень американського лідера у внутрішній політиці в разі перемоги демократів. За таких умов президент США може зосередитися на зовнішній арені, де має значно ширшу свободу дій для закріплення власної спадщини.

Один із європейських посадовців у сфері оборони зауважив, що президенти, які втратили політичний вплив, зазвичай діють у зовнішній політиці з поєднанням розчарування та авантюризму. За його словами, нападки на Альянс уже стали невіддільною частиною світогляду Дональда Трампа.

Він може бути дуже розлючений. Якщо так, він буде дуже жорстким,

– зазначив один із дипломатів НАТО.

Водночас помічниця прессекретаря Білого дому Олівія Вельс заявила, що американський президент нібито зробив для Альянсу більше, ніж будь-хто інший. Проте вона додала, що лідер США залишається переконаним у необхідності підтримки Вашингтона з боку союзників у війні з Іраном.

В основі побоювань союзників лежить майбутній перегляд чисельності американського контингенту в Європі, який мають підготувати до грудня. Якщо оновлений Конгрес завадить голові Білого дому ухвалювати внутрішні закони, він може розширити масштаби виведення військ заради мобілізації прихильників руху MAGA.

Крім виведення тисяч військових, дипломати побоюються скорочення внесків США до фондів Альянсу. Також під загрозою може опинитися підтримувана НАТО програма закупівлі озброєння PURL для України на тлі можливого поглиблення зв'язків Білого дому з Росією.

Який ще сценарій може бути?

Утім, частина союзників ставиться до таких перспектив зі скепсисом. Міністр оборони Чорногорії Драган Крапович наголосив, що спекуляції про вихід США лунають постійно, проте цього досі не сталося. Інший дипломат зауважив, що раціональність наступних рішень нинішнього очільника Сполучених Штатів важко передбачити.

Суттєва поразка республіканців також здатна спровокувати серйозні зміни в керівництві оборонного відомства США. Міністр оборони Піт Гегсет став непопулярною фігурою серед конгресменів через небажання регулярно інформувати законодавців про бюджети та військові операції.

Якщо демократи здобудуть більшість і розпочнуть розслідування, глава Пентагону може подати у відставку. Такий розвиток подій спричинить перехідний період у міністерстві, що здатний відтермінувати скорочення американської присутності в Європі на кілька тижнів або навіть місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дональд Трамп припустив поразку республіканців на виборах і попередив про намір блокувати ініціативи опонентів через право вето. Як вже повідомлялося на нашому сайті, проміжні вибори 3 листопада визначать контроль над обома палатами Конгресу, що матиме вирішальне значення для політики Вашингтона.