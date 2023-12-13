Основними кандидатами на президентських виборах у США вкотре будуть представники від Демократичної та Республіканської партії. За даними опитувань, близько 47% жителів США готові проголосувати за республіканця Дональда Трампа, водночас віддати свій голос за чинного президента, демократа Джо Байдена готові 43% опитаних.

Втім, Трамп та Байден не єдині кандидати, які потенційно можуть стати президентом. Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.

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Вибори – другорядне питання

На думку Піонтковського, зараз байдуже чи переможе Байден на президентських виборах, адже його головне завдання – вигравати війну.

Байден все. Він не переможе на виборах,

– переконаний російський публіцист та опозиційний політик зі США

Найстрашніша помилка для чинного президента США – злякатися падіння рейтингу й спробувати його виправити, признавши поразку США у війні, пішовши на поводу Радикальної партії та відмовившись допомагати Україні та Ізраїлю.

"Мені здається, що Байден все ж таки вирішив виграти війну, а вибори – другорядне питання", – зауважив Піонтковський.

Ідеальний кандидат

Раніше журналісти CNN спільно з соціологічною службою SSRS провели опитування, у якому запитали американців, хто переможе на президентських виборах у 2024 році, якщо буде протистояння Байдена та кандидата-республіканця.

У протистоянні з Трампом нинішній очільник Білого дому програє з мінімальною різницею в 1%. А от у парі Джозеф Байден проти Ніккі Гейлі – впевнено перемагає пані Ніккі з різницею у 6%.

Хто така Ніккі Гейлі та яка її позиція щодо України

Німрата Ніккі Рандгава Гейлі – американська політична діячка, яка займає найбільш проукраїнську позицію серед всіх кандидатів-республіканців. Під час своїх виступів вона постійно підкреслює необхідність допомагати Україні.

Гейлі виступає за негайне надання Україні членства в НАТО, надання всієї необхідної зброї, щоб Збройні Сили могли не просто протистояти агресії, а здобувати справжню перемогу.

До того ж вона пояснює, що зараз Україна захищає весь демократичний світ, і якщо Сполучені Штати не допоможуть Україні зараз, то їм незабаром однаково доведеться вступити у війну за свободу, але вже у набагато гірших умовах.

Як зазначив російський публіцист та опозиційний політик зі США, згідно з останнім опитування, Гейлі обганяє Байдена на понад 10%, а Трамп – на 4%. Водночас серед Республіканської партії Гейлі не має такої великої прихильності. Беззаперечним лідером республіканців є Дональд Трамп.

Якби в усіх американців запитали, кому б вони віддали перевагу Дональду Трампу чи Ніккі Гейлі. Я впевнений, що Гейлі переможе в цьому опитуванні, адже за неї голосуватимуть всі незалежні, а це приблизно 20% всіх виборців. Тобто, запитам суспільства найбільше відповідає Ніккі Гейлі, попри те, що вона програє Трампу в республіканському курятнику,

– мовив російський публіцист та опозиційний політик зі США.

На його думку, Байден прийняв рішення й робить всі кроки для перемоги у війні, які навіть погіршують його рейтинг на виборах. До того ж Піонтковський вважає, що чинний президент США повинен заявити про відмову від участі на виборах й зосередити зусилля на керівництві американськими Збройними силами.

"Мені здається, що з відходом Байдена затребуваність Трампа як республіканського кандидата значно послабиться", – додав російський публіцист та опозиційний політик зі США.

Чому світ побоюється перемоги Трампа на виборах