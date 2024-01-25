Дуже добре тролить Трампа: чи має Ніккі Гейлі шанс перемогти на праймеріз

У США кандидати на посаду президента активно проводять свої передвиборчі кампанії. Уже стало відомо, що Дональд Трамп переміг на праймеріз в одному з ключових штатів – Нью-Гемпширі.

Суперницею Трампа від республіканців є Ніккі Гейлі, тому зараз демократи мали б її підтримати. Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, додавши, що чинному президенту Джо Байдену знадобиться понад мільярд доларів для переобрання.

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Які шанси в інших кандидатів

Ніккі Гейлі та її команда упродовж доби змогла зібрати мільйон доларів від 200 тисяч різних людей. Це означає, що суспільство почало "тягнутися" до цієї кандидатки.

Трамп надто довго розраховував на свою мільйонну партію, але ядро республіканців – це саме ті люди, які постійно надсилають по 5 – 10 доларів на підтримку свого кандидата. Прибічники Трампа вже намагалися переконати їх, що кошти, які вони один раз надіслали нібито зніматимуть щоразу.

Попри це у Дональда Трампа все одно є дуже непогані шанси на республіканських праймеріз. Хоча всі розуміють, як добре Ніккі Гейлі тролить Трампа, створює Джо Байдену рекламні ролики для його кампанії,

– розповів Юрій Рашкін.

Він додав, що у цієї кандидатки немає шансів виграти на праймеріз, бо Трамп все для цього зробив: він погрожує, різко висловлюється, виглядає дуже сердитим. Тобто, політик сам себе "ранить", а Ніккі Гейлі продовжує його підколювати.

"Це прекрасна картина з погляду Байдена, який хоче, щоб Трамп виграв на праймеріз, бо для нього це єдиний кандидат проти якого він готовий висуватися знову. Він переміг його одного разу, то значить має шанси зробити це вдруге", – сказав депутат від округу Рок.

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