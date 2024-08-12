Як Гарріс вдалося випередити Трампа: політолог назвав важливі фактори

Кандидатка від демократів Камала Гарріс здобула трохи більше електоральних балів, ніж Дональд Трампа у трьох ключових штатах. Кілька тижнів тому вона відставала у перегонах, а динаміка була не дуже позитивною.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що Гарріс вдалося змінити хід подій. На це вплинула ціла низка факторів, які продумала команда.

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Як Гарріс вдалося обійти Трампа

Насамперед варто згадати про успішний діджитал маркетинг, який почали команда Гарріс. Політтехнологи використали інформаційні напади на республіканців, а ті не були до цього готовими.

Республіканці звикли, що демократи грають виключно за правилами й не хочуть переходити межі етичності. Втім Гарріс цього не боїться і те, як вони активізували свій медійний напад на республіканців, дало свій результат.

Обрання кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза також мало позитивне значення. Адже Тім Волс не про "білі комірці", а про людей з американської глибинки, про працівників промисловості, про людей, яких не цікавлять тези про економічну стабільність у світі, якими оперує Гарріс,

– наголосив політолог.

Натомість Тім Волз допоміг отримати голоси виборців, для яких важливі питання безплатних обідів для дітей, зарплати, соціального захисту й подібні речі.

До того ж Трампа зараз розглядають як політика минулого. Під час виборів у 2016 році він йшов з гаслами про потребу міняти владу на іншу, давати дорогу молодим. Тепер він сам став тим проти кого колись боровся, адже Гарріс значно молодша та енергійніша.

Попри все це, ми не можемо остаточно сказати, що Гарріс переможе. Адже в рукавах республіканців є чимало козирів, які вони точно залучать на цих перегонах. Особливо багато залежатиме від дебатів, які відбудуться 10 вересня,

– підсумував Максим Джигун.