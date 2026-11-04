Вашингтон грає за новими правилами: що тепер чекає на Україну після виборів у США

Політологиня Олександра Філіппенко в ексклюзивному аналізі для 24 Каналу розібрала вплив американських виборів на підтримку Києва та несподівану роль Меланії Трамп у переговорах з Росією. Залучення першої леді до гуманітарних місій в Україні є цинічним, але вигідним піар-ходом Дональда Трампа, щоб відвернути увагу від зв'язків його оточення з російськими спецслужбами.

Політичний розклад у США може зіграти на користь України, адже результати проміжних виборів здатні змінити не лише баланс сил у Вашингтоні, а й долю американської допомоги Києву. Водночас втрата впливових союзників, позиція Дональда Трампа та переговори з Росією залишають чимало невизначеності.

Політологиня Олександра Філіппенко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснила, як зміни у владі США можуть прискорити підтримку України, чому гуманітарна місія Меланії Трамп має значення та про що свідчить поява Володимира Мединського на переговорах в Абу-Дабі.

Зміна політичного балансу: кінець блокування допомоги

Рекордна кількість американців – понад 50 мільйонів – проголосувала достроково на виборах у США. За словами політологині Олександри Філіппенко, результати голосування можуть кардинально змінити швидкість ухвалення рішень щодо України.

Головна інтрига розгортається навколо Палати представників та Сенату. Якщо демократам вдасться здобути більшість у нижній палаті Конгресу, це докорінно змінить процедуру просування проукраїнських ініціатив.

До речі, 3 листопада відбулися проміжні вибори до Конгресу, які визначать, наскільки Дональд Трамп зможе просувати свою політику протягом наступних двох років. Демократи вже здобули контроль над Сенатом і Палатою представників, завдавши республіканцям відчутної поразки, хоча підрахунок голосів у частині округів ще триває.

Експертка нагадує ситуацію із законопроєктом про допомогу Україні, який мав свідомо прохідний статус. Під час фінального голосування він набрав 311 голосів (при необхідних 218 для ухвалення та 290 для подолання президентського вето).

Проте спікер Палати представників, представник крила MAGA Майк Джонсон, тривалий час штучно блокував його винесення на розгляд. Зі зміною керівництва комітетів подібні затримки стануть неможливими: демократи зможуть моментально виводити на голосування резолюції та законопроєкти, пов'язані з підтримкою Києва чи застосуванням закону Ліндсі Грема.

Повна розмова з Філіппенко: дивитись відео

Фактор персоналій проти суспільної думки

З Конгресу йде низка досвідчених республіканців, які послідовно підтримували Україну, зокрема Мітч Макконнелл, Том Тілліс, Джон Корнін та Майкл Маккол. Попри втрату впливових союзників, Філіппенко наголошує, що ключовим драйвером підтримки залишається не позиція окремих політиків, а думка американського суспільства.

Американці чітко визначають свої симпатії у війні Росії проти України. В умовах прагматичної політичної культури США конгресмени орієнтуються на запити виборців.

Якщо підтримка України залишається популярною темою, політики швидко перехоплюють цю ініціативу для здобуття політичних балів. Значну роль відіграє і консервативний електорат: праві медіа, такі як канал Newsmax, активно висвітлюють події в Україні, зокрема гуманітарні місії на окупованих територіях, що утримує фокус уваги республіканського виборця на українському питанні.

Гуманітарний трек Меланії Трамп: порятунок життів чи політичний піар

Окремим вектором американської політики щодо України стала несподівана активність Меланії Трамп. Перша леді вже допомогла возз'єднати п'ять груп українських дітей з їхніми родинами та планує виступити з промовою щодо гуманітарної місії в Олешках. Філіппенко пояснює цю ініціативу через призму жорсткого політичного прагматизму.

Для Дональда Трампа гуманітарна діяльність дружини є потужним інструментом відбілювання репутації родини. Експертка вказує на серйозні репутаційні загрози для оточення Трампа: фінансування весілля Дональда Трампа-молодшого Умаром Кремльовим та інформацію з книги "Принци і злодії" про те, що російське ГРУ мало доступ до екрана телефону Джареда Кушнера. На тлі цих скандалів образ Меланії Трамп, яка рятує українців з окупації, створює необхідний позитивний контраст.

Проте політологиня підкреслює: якими б цинічними не були мотиви адміністрації Трампа, якщо ця піар-акція призводить до реального звільнення цивільних, повернення депортованих дітей чи локальних припинень вогню, вона має беззаперечну цінність для України.

Переговори в Абу-Дабі: сигнал від Кремля

Паралельно з виборчим процесом у США Росія намагається формувати свій переговорний трек. Призначення Володимира Мединського очільником російської делегації на переговорах в Абу-Дабі є показовим маркером.

За словами Філіппенко, американська сторона чудово усвідомлює, що Мединський – автор пропагандистських підручників з історії, який не ухвалює жодних реальних рішень. Його присутність свідчить про несерйозність намірів Кремля щодо глобального врегулювання.

Водночас навіть такі контакти можуть бути корисними, якщо вони стосуються обміну військовополоненими чи звільнення цивільних заручників. Росія демонструє мінімальні зміни у своїй дипломатичній поведінці (наприклад, телефонні розмови Путіна з представниками Фінляндії та Норвегії), що може бути наслідком тиску з боку США.

Хоча глобальних проривів чи підписання мирних угод найближчим часом не очікується, будь-який прогрес у гуманітарних питаннях залишається критично важливим напрямком роботи.