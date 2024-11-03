"Уряд не може вбити улюбленця": як білка з Instagram стала центром політичного скандалу в США

У США Департамент охорони довкілля штату Нью-Йорк приспав зірку Instagram – домашню білку, на ім'я Арахіс (Peanut). Смерть тварини стала каталізатором великого скандалу, що набув відтінок передвиборчого.

Сторонники республіканця Дональд Трампа зробили з Арахіса маскота-мученика, аби з новою силою критикувати чинну адміністрацію президента. Як домашня білка опинилася в центрі політичних перипетій, розповідає 24 Канал.

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Як білка Арахіс стала зіркою Instagram

Арахіс жив зі своїм власником Марком Лонго протягом семи років. Чоловік піклувався про білченя з того часу, як виявив, що його матір збила машина. Вісім місяців Лонго ростив тваринку, після чого спробував випустити її – однак через деякий час Арахіс повернувся до нього зі зламаним хвостом.

Марк Лонго вирішив, що Арахіс самостійно не виживе у дикій природі та залишив його в себе. За час проживання у родині в білченя з'явилася інстаграм-сторінка, на якому власник публікував кумедні відео з улюбленцем. За діяльністю Арахіса слідкувало 537 тисяч підписників.

Анонімні повідомлення привернули увагу Департаменту довкілля

Так, нещодавно Департамент охорони довкілля штату Нью-Йорк отримав анонімні повідомлення про "потенційну небезпеку зараження людини сказом" через проживання білки Арахіса, а також єнота Фреда разом з людьми.

За офіційною версією, білка також вкусила одного з посадовців, які брали участь у розслідуванні справи. Чиновники заявили, що Лонго порушив закон про заборону вилучення тварин з дикої природи.

Відомство вилучило обох тварин, а 30 жовтня ухвалило рішення про евтаназію. Власник Марк Лонго стверджує, що дізнався про це з засобів масової інформації.

Я шокований, не вірю і відчуваю відразу до людей, які зробили це з Арахісом. Останні 7 років Арахіс був моїм найкращим другом. Він був центром мого світу і багатьох із вас так довго, що я не знаю, як це пережити емоційно,

– написав чоловік.

У квітні 2023 року Лонго та його дружина Даніела відкрили заповідник P'Nuts Freedom Farm Animal Sanctuary. Там міститься близько 300 тварин, включаючи коней, кіз і альпак. Лонго повідомив, що саме збирав документи, щоб Арахіс був сертифікований як навчальна тварина, коли білку вилучили. Як Арахіс став маскотом трампістів перед виборами

Інцидент з Арахісом викликав бурхливу реакцію в американському сегменті соцмереж. Зокрема, цим скористалися прихильники Дональда Трампа, використавши образ білки як символ протидії чинній владі.

Особливо активно до критики долучився мільярдер Ілон Маск, який є одним з головних облич передвиборчої компанії Трампа. У соцмережі Х Маск звинувачує владу у тому, що вона обрала вбити тваринку, замість того, аби просто випустити на волю.

Уряду не можна дозволити вдертися у ваш дім і вбити вашого домашнього улюбленця. Навіть якщо заводити домашню білку незаконно (а це не повинно бути), навіщо вбивати Арахіса замість того, щоб просто випустити його в ліс!?

– пише він.

Ба більше, наразі у закріплених повідомленнях мільярдера розміщений пост, у якому білка Арахіс зображена у вигляді персонажа "Зоряних війн" Обі Ван Кенобі з характерним підписом.

Протягом останньої доби Ілон Маск активно репостить пости з обуренням щодо евтаназії Арахіса. Він спекулює на тому, що Демократична партія обирає боротися з білками замість протидії злочинності.

Так, зокрема, своє обурення виловили республіканці Комітету Палати представників з судової системи. Вони написали: "Справедливість для Арахіса".