В Євросоюзі стривожені тим, що перемога Трампа на виборах може "розвалити НАТО", – NYT
Джерело:The New York Times
У 2024 році у Сполучених Штатах Америки пройдуть президентські вибори. Серед кандидатів – Дональд Трамп і це викликає тривогу у Європі.
Дехто із європейських посадовців зазначив видання, що серед урядів їхніх країн росте тривога через можливе повернення Дональда Трампа на пост президента США. За їхніми словами, це може означати не тільки відмову від допомоги Україні, а мати й інші негативні наслідки.
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США можуть вийти із НАТО
На думку посадовців, повернення Трампа може означати "віддалення США від Європи та знищення НАТО".
В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО,
– сказав колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу Джеймс Ставрідіс.
Також видання має інформацію, що посли різних країн здійснюють таємні візити до союзників Дональда Трампа, щоб дізнатись про його наміри.
The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу
- Журнал The Economist назвав Дональда Трампа найбільшою загрозою світу. Ймовірна перемога Трампа на виборах у США у 2024 році запустить незворотні процеси у США та світі, від яких може постраждати й Україна. Видання зауважує, що за увесь час жодна людина не затьмарювала аналіз The Economist так сильно, як Трамп затьмарює 2024 рік. Ймовірну перемогу Трампа на виборах у США журнал порівнює з підкиданням монети.
- Як пише видання, Трамп лідирує на республіканських праймеріз. За даними кількох опитувань, він випереджає Джо Байдена в штатах, що "коливаються".
- В одному з опитувань, проведеному на замовлення газети New York Times, 59% виборців довіряють Трампу в питаннях економіки порівняно з 37%, які довіряють Байдену.