"Будуємо власну силу": фон дер Ляєн прокоментувала можливе переобрання Трампа в США

18 липня 2024, 18:55
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яку 18 липня переобрали на другий термін, заявила, що працюватиме над створенням сильнішої Європи.

Так вона відповіла на питання щодо планів Єврокомісії у разі переобрання Дональда Трампа на посаду президента США, передає кореспондентка 24 Каналу. Нагадаємо, що президентські вибори в США відбудуться вже в листопаді 2024 року.

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В Єврокомісії висловились про вибори в США

Фон дер Ляєн заявила, що поважає вибори в інших частинах світу. Однак, працюватиме над зниженням європейської залежності від інших країн.

Ми будемо дуже тісно співпрацювати з нашими друзями і союзниками. Це абсолютно зрозуміло. Але це також означає, що ми розбудовуємо нашу власну силу, ми зміцнюємо якості, які має Європа, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб мати сильну Європу,
– сказала вона.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також засудила візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви та удар Росії по дитячій лікарні в Києві. За її словами, Росія робить ставку на "втому" від підтримки України з боку Європи та Заходу.

Автор: Софія Назаренко, Поліна Буянова