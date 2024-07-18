"Будуємо власну силу": фон дер Ляєн прокоментувала можливе переобрання Трампа в США
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яку 18 липня переобрали на другий термін, заявила, що працюватиме над створенням сильнішої Європи.
Так вона відповіла на питання щодо планів Єврокомісії у разі переобрання Дональда Трампа на посаду президента США, передає кореспондентка 24 Каналу. Нагадаємо, що президентські вибори в США відбудуться вже в листопаді 2024 року.
Читайте також Байдена вже давно замінили б: чому Демократична партія США досі не робить цього
В Єврокомісії висловились про вибори в США
Фон дер Ляєн заявила, що поважає вибори в інших частинах світу. Однак, працюватиме над зниженням європейської залежності від інших країн.
Ми будемо дуже тісно співпрацювати з нашими друзями і союзниками. Це абсолютно зрозуміло. Але це також означає, що ми розбудовуємо нашу власну силу, ми зміцнюємо якості, які має Європа, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб мати сильну Європу,
– сказала вона.
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також засудила візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви та удар Росії по дитячій лікарні в Києві. За її словами, Росія робить ставку на "втому" від підтримки України з боку Європи та Заходу.