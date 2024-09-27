Ціль всього його життя, – політтехнолог пояснив останні заяви Трампа щодо України

Джозеф Байден під час виступу на Генасамблеї ООН запевнив нашу державу в підтримці й наголосив, що не планує її послабляти. Водночас кандидат від республіканців Дональд Трамп звернувся до звичних наративів і скаржився, що Україна нібито забирає надто багато грошей у США.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що були очікування отримати дозвіл бити по території Росії якраз на засіданні ООН. Але стало зрозуміло, що публічно його скоріш за все не оголошуватимуть.

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Чого хоче досягти Трамп

Ймовірно, ми дізнаємось про надання дозволу лише тоді, коли ракети почнуть прилітати по території Росії. Хоча навіть зараз росіяни розповідають, що по них нібито прилітали британські ракети. Важливим є не тільки отримання дозвіл, а точно знати, з якою дальністю надійде озброєння та якого типу.

Не треба забувати, що вплив на ситуацію мають вибори. Кандидат від республіканців Дональд Трамп відмовився зустрічатися з Володимиром Зеленським, а його син також розкритикував президента України. Тоді Трамп повторив свої звичні тези про те, що Україні нібито тільки забирає в Америки гроші.

Трамп все оцінює грошима й не хоче відійти від такої практики. Може тоді запитати його, скільки коштує для нього тисячі життів українських громадян? Загалом він часто використовує популізм у своїй риториці,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Складається враження, що політик переслідує іншу ціль, яка не має нічого спільного з Україною. Він просто хоче будь-якими методами знову потрапити в Білий дім.

Такою є ціль всього його життя. Для Трампа стане катастрофою, якщо він туди не потрапить. Тому, враховуючи специфіку республіканців, самого Трампа треба розуміти, чому він так поводиться,

– додав політтехнолог.

Він з усього хоче здобути вигоду. В такому випадку треба показати йому, які переваги принесе перемога України й поразка Росії. Наприклад, як від цього зміниться становище Китаю, який є головним суперником США. Якщо від перемоги країни-агресорки Пекін стане ще сильнішим, це точно не сподобається Трампу.