Остання надія Путіна: як російському диктатору може допомогти політика Трампа

Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки відбудуться на початку листопада 2024 року. Попри те, що Дональд Трамп перебуває у скандальному судовому процесі, він не полишає надій зайняти президентське крісло вдруге. Це може бути небезпечним поворотом для України.

Дональд Трамп є пропутінським кандидатом, який досі прагне домовитись із російським диктатором про "владнання ситуації". в Україні. Про це 24 Каналу повідомив ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

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Ізоляційна ідеологія Трампа

Нещодавно спікер палати представників Конгресу США Кевін Маккарті звернувся до прокремлівських пропагандистів, які заявили, що він буцімто не підтримує надання Україні допомоги. Лідер республіканців усе спростував і заявив, що не підтримує дії Росії. Від країни-агресорки відвертається все більше світових лідерів.

Думаю, що Путін усе сподівається на перемогу Трампа. Це його остання надія, що він закидає "дірки" на фронті військовими та зможе протягнути до виборів США, виграє Трамп і вже з ним можна буде домовитись. Трамп виглядає дуже пропутінською фігурою,

– зазначив Цві Зільбер.

Звісно, президент в Сполучених Штатах не вирішує геть усе, тим паче у питанні допомоги досягнуто консенсусу між демократами та республіканцями. Але Дональд Трамп рішуче хоче домовитись з Владіміром Путіним та використовує це для своєї передвиборчої пропаганди. Мовляв, навіщо витрачати такі величезні кошти на підтримку України, якщо про все "можна домовитись".

"У Трампа була така ідеологія ізоляціонізму, що США потрібно менше втручатися у справи інших країн, відкликати свої війська з Ближнього Сходу та інших регіонів, і займатись власними справами. В Кремлі із завмиранням серця очікують на вибори і бажають Трампу перемоги", – розповів журналіст.

Варто зауважити, що в Республіканській партії є також Рон Десантіс, який теж виявляє наміри балотуватися на президентських виборах. Його підтримка менша ніж у Дональда Трампа, але потрібно розуміти, що його передвиборча кампанія іще не розпочалась. Від республіканців є й інші відомі кандидати, тоді як від демократів виступає лише Джо Байден.

Цві Зільбер про вибори у США та підтримку України: дивитись відео

Ситуація до виборів зміниться

Якщо розглядати варіант, що на виборах у Сполучених Штатах все ж переможе Дональд Трамп, то є можливість, що підтримка Україні буде скороченою. Але важливо не забувати й про інший варіант розвитку подій.

З іншого боку я вважаю, що не буде війна тривати до 2024 року. Думаю, що путінський режим повалиться раніше й Україна звільнить свої території. А коли будуть американські вибори, ситуація вже буде зовсім іншою,

– наголосив Цві Зільбер.

У випадку, якщо все ж Трамп з проросійським баченням прийде до влади, то ситуація може бути небезпечною. Але ситуація до виборів у США зміниться ще в будь-якому випадку. Цілком можливо, що і сам Дональд Трамп "перевзується" та змінить свою політику.

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