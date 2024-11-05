Американці вірять у цю систему: як відбувається голосування у США

В США триває голосування на президентських виборах, і вже фіксуються певні проблеми, зокрема, в хиткому штаті Пенсильванія. Там виникли проблеми з машинами для підрахунку бюлетенів. Проте це технічні моменти, які трапляються під час виборів будь-де.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка “Голосу Америки" Ірина Соломко, яка перебуває у штаті Пенсильванії. Вона зауважила, що у середині дня на дільницях небагато людей. Однак очікується на більшу активність виборців наприкінці робочого дня, коли вони матимуть можливість прийти на дільниці.

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Коли з'являться попередні дані голосування

Ввечері, близько о 20:00 (о 3:00 ночі за київським часом – 24 Канал) кожна дільниця має вивісити попередні результати голосування.

Ці машини для підрахунку дуже важливі, тому що дозволяють виборчій комісії швидко видати результати. Машини сканують бюлетені і автоматично отримуються результати, які оновлюються впродовж дня. На кінець робочого дня вже є приблизні дані, скільки людей проголосувало і за якого кандидата,

– пояснила журналістка.

Однак це будуть саме попередні результати, тому що частина голосів надходить через дострокове голосування. Зокрема в Пенсильванії, за її словами, була велика кількість виборців, які проголосували достроково.

Це демократична процедура для тих, хто у день голосування не може бути присутній на дільниці. І за підрахунком цих голосів буде цікаво спостерігати,

– зауважила вона.

Вже лунали заяви з боку представників штабів кандидатів в президенти, щодо того, що можливі певні маніпуляції. Однак, як зазначила Соломко, це лише заяви.

Насправді процес голосування в США побудований так, що має систему стримання і противаг. Наприклад, біля кожного столу на дільниці присутній так званий суддя, який перебуває над процесом, є представник більшості, є представник меншості. Всі ці сили збалансовані.

Як проходить голосування на виборах у США: дивіться на карту

Також сканується фізичний бюлетень, дані зазначаються в кількох журналах, передаються в різні джерела. Система побудована у такий спосіб, щоб уникнути фальсифікацій. І американці вірять в цю систему,

– підкреслила Ірина Соломко.

Перші попередні офіційні результати голосування мають з'явитися приблизно о 21:00 (о 4 ранку в Україні – 24 Канал).

"Є дані, що після оголошення результатів виборів, можуть бути багато судових позовів. Проте це лише прогнози. Зараз триває голосування, і принаймні на тих дільницях, де ми були, воно відбувається спокійно. Люди приходять, голосують і роблять свій вибір", – відзначила журналістка.

Як проходять вибори у Пенсильванії

В хиткому штаті Пенсильванія подовжили голосування через збій програмного забезпечення, через що масово не працювали сканери виборчих бюлетенів. Проте у виборчій комісії округу запевнили, що мають план на випадок подібних ситуації. Тому бюлетені будуть збережені та враховані після відповідної перевірки.

Також у Пенсильванії оскаржили понад 4 тисяч голосів виборців, які були надіслані з-за кордону. Ці бюлетені можуть не врахувати у підсумках голосування. Проте в окрузі Йорк було відхилено 354 оскарження. Водночас ці бюлетені збережуть на випадок можливих апеляцій.

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