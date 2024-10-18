Не розкриває свої карти: чому Трамп мовчить про війну в Україні

Кандидат у віцепрезиденти США від Дональда Трампа Джей Ді Венс презентував свій план завершення війни в Україні. Він передбачає, що Росія залишає за собою всі захоплені території, Україні надають гарантії безпеки, але не членство в НАТО.

Водночас сам Дональд Трамп заявив, що ніколи не розмовляв з Венсом на такі теми. Як розповів 24 Каналу член Республіканської партії Борис Пінкус, варто простежити, що говорить Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським.

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США мають допомагати більше

Після розмови з президентом України Трамп заявив, що дізнався багато нового про війну. Він зробив Зеленському комплімент і назвав його "залізним", що означає твердість, незворушність та відсутність бажання йти на поступки.

Насамкінець кандидат у президенти сказав, що ухвалить таке рішення, яке не піде на шкоду інтересам України. Саме на цих заявах треба зосереджуватися.

План перемоги, який презентував Зеленський, цілком реальний, але його треба реалізовувати у найближчі місяці. Якщо Трамп і стане президентом, то це відбудеться у січні 2025 року. Ще один приклад – успіх ЗСУ на Курщині. Чому ми його не підтримуємо?,

– наголосив Борис Пінкус.

Так само можна сказати про оборону Донеччини. Зараз ворог рухається на Покровськ, але Сполучені Штати не надають додаткового озброєння, щоб зупинити окупантів і втримати місто. Ба більше, там розташовані заводи, де виробляють кокс – один з найважливіших елементів сталеливарної промисловості. У 2023 році Україна заробила на цьому понад 2 мільярди доларів.

Не випадково Владімір Путін хоче захопити саме Покровськ. Чому Захід, знаючи про це, не допомагає Україні?

– сказав член Республіканської партії.

Чому Трамп мовчить про Україну

Не варто забувати, що всі дії американських політиків сьогодні зводяться до виборів. До того ж обидва кандидати йдуть на одному рівні. Тому це суттєво впливає на риторику Трампа й Гарріс та їхнього оточення.

Ба більше, у США є 15 мільйонів виборців, які ще не визначилися за кого голосувати. Більшість з них не вважає, що Україні чи Ізраїлю треба допомагати. Їх цікавлять питання інфляції, нелегальної міграції, злочинності.

"Для того, щоб не втрачати ці голоси не лише один Трамп не розкриває свої карти й не каже, що робитиме, коли стане президентом. Конгресмени, які переобираються, також мовчать. На всіх рівнях йде боротьба за голоси", – підкреслив лен Республіканської партії.