Політик зі США сказав, чи доведеться Україні йти на поступки, якщо Трамп переможе на виборах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, якщо переможе на виборах, може почати тиснути на Європу, аби вона перестала допомагати Україні.

Складно уявити, що він піде проти Росії, політик на повідку у неї. Громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін пояснив 24 Каналу, чи доведеться Україні в такому випадку йти на поступки.

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Чи доведеться Україні йти на поступки

Ще на початку політичної кампанії у Трампа посилали сигнал Ізраїлю, мовляв, "потрібно завершити війну до початку можливої каденції Трампа".

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До влади у США може прийти диктатор. Але "сильна рука" щоразу програє. Варто лише згадати, як закінчив Гітлер.

Тому думати про те, що прийде Трамп і буде тиск на Україну… У кращому випадку можна сподіватися, що Трамп не тиснутиме на Європу, аби вона могла продовжувати допомагати Україні,

– наголосив Рашкін.

Адміністрація Байдена виділила 800 мільйонів доларів на будівництво дронів в Україні. Втім, на думку політика зі США, Києву необхідно розвивати свій оборонно-промисловий комплекс.

Але якщо приходить Трамп і заявляє: "Ні-ні, ви не будете допомагати, бо України більше немає. Путін каже, що це його, а я йому довіряю". Трамп зараз настільки втратив рівновагу, що це просто буйвол, який на повідку в Росії. Тому неможливо уявити, що він піде проти неї,

– зазначив Юрій Рашкін.

Відтак Україні необхідно думати про своє майбутнє і працювати над розвитком оборонної індустрії. Але й продовжувати тиснути на союзників, розуміючи, що у них бувають вибори з непередбачуваними результатами.

Що цікаво, видання The Washington Post з посиланням на українських чиновників пише, що Володимир Зеленський зможе схилити Дональда Трампа на бік України у разі його перемоги на виборах.