Перші TikTok-вибори в історії: як Трамп, Сунак і євродепутати шукають виборців серед тіктокерів

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У США та Великій Британії цьогоріч відбудуться надважливі для всього світу вибори. У Штатах – вибори президента у листопаді, в Об'єднаному Королівстві – загальні вибори у липні. Результати волевиявлень визначатимуть не лише регіональну, а й світову політику в найближчі роки.

Британські вибори вже називають першими виборами у TikTok – обидві партії, консерватори й лейбористи, зареєстрували акаунти у китайській соцмережі TikTok, популярної в молоді. До TikTok приєднався й американський експрезидент Дональд Трамп, який за своєї каденції хотів заблокувати соцмережу в країні.

Як британські та американські політики покладають надії на TikTok у передвиборчих кампаніях – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Консерватори, лейбористи та TikTok

Соцмережі є важливою частиною кампанії як для лейбористів, так і для консерваторів, пише The Guardian, а саме майбутнє волевиявлення у Великій Британії вже називають першими TikTok-виборами.

Обидві партії вже створили акаунти в соцмережі через кілька днів після оголошення британського прем'єр-міністра Ріші Сунака про те, що загальні вибори відбудуться 4 липня. Представники обох партій вже опублікували у TikTok десятки відео – меми, реакції виборців та політиків, які намагаються пояснити британську політичну сцену всього за 30 секунд.

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Відео на тему військового обов'язку у Великій Британії: "Ріші Сунак прийшов на твій 18-й день народження, щоб відправити тебе на війну" / TikTok

Правила TikTok не дозволяють платну рекламу для політичних партій та діячів. Тому команди політиків мають працювати над "переконанням" алгоритму застосунку показувати їхні відео аудиторії.Чим більше людей вподобають відео та поділяться ними, тим більше користувачів їх побачать.

TikTok Лейбористської партії схожий на боксера, який наносить комбінацію ударів із сумішшю кумедних мемів, добре створених ключових повідомлень і кліпів успішних виступів у медіа,

– каже Філ Карр, автор сатиричного каналу "Хроніки Британії" з 900 000 підписників в акаунті @philc84.

На думку Карра, лейбористи надихаються неформальними акаунтами бізнесів, які висміюють політику, актуальні проблеми, як-от пропозицію відновити військовий обов'язок консерваторами після перемоги на виборах, та використовують популярні формати чи звуки, знайомі тіктокерам.

Водночас консерватори використовують більш традиційні формати з розмовами політиків на камеру.

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Ріші Сунак у Києві / Фото Офісу Президента

Лондонський автор Бенджі Кусі (@benjy_lookbook), який створює контент на тему інклюзивності, вважає, що лейбористи неправильно використовують меседжі, зокрема про призов до війська.

Як людина, яка створює соціально-політичний контент у TikTok, я вважаю, що вони неправильно підходять до резонансних меседжів. Використання вірусних трендів, щоб легковажно пожартувати на серйозну тему, може викликати в аудиторії сміх, поширення та перегляди, але не більше. Надання ж чітких і лаконічних відповідей на такі популярні запитання, як, наприклад, "яку користь лейбористський уряд принесе мені як молодій людині?", сприятиме більш значущій взаємодії, ніж мем,

– вважає автор.

TikTok може бути джерелом поширення дезінформації

Дані Ofcom, британського регулятора теле- та радіокомпаній, свідчать, що TikTok використовують 42% дорослих користувачів інтернету у Великій Британії, значно поступаючись YouTube, WhatsApp і Facebook.Водночас TikTok, Instagram Reels і YouTube Shorts набагато важливіші для людей віком від 16 до 24 років: 83% користувачів платформи порівняно з 2% людей старше 65 років.

"Вірусний характер TikTok, наявність алгоритмів таргетування інформації, глибока проникність загалом через емоційне зараження людини — це виклик для обмеження застосунку", – прокоментував 24 Каналу Дмитро Яровий, доцент Київської школи економіки.

Як і багато подібних платформ, TikTok може бути джерелом поширення дезінформації та пропаганди, поляризувати суспільство, накачувати інформаційні бульбашки певними ідеями (м'яко кажучи, не завжди конструктивними), запевняє експерт.

Діяти в цьому випадку шляхом обмежень або неучасті — це як ховатися від чудовиська під ковдрою. Популістичні політики та автократичні уряди все одно будуть активними в цих дуже родючих для них умовах (вже і КНДР розповсюджує там пропаганду, причому красиво зроблену), тому для відповідальних сил важливо створювати альтернативний, якісний та "заразний" контент. Розвінчувати чи блокувати дезінформацію, не продукуючи при цьому альтернативи й не вибудовуючи до неї довіри, немає сенсу,

– наголошує Яровий.

Як Трамп повернувся у TikTok

На початку червня 45 президент США Дональд Трамп доєднався до TikTok. У першому дописі Трамп опублікував відео після відвідання матчу Ultimate Fighting Championship (UFC) у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, напередодні. У відео присутній і генеральний директор UFC Дана Вайт.

Трамп безпосередньо звернувся до глядачів, сказавши, що для нього честь бути у цьому застосунку. Відео супроводжувалося монтажем радісних вболівальників UFC, а Вайт сказав на початку відео, що "президент уже у TikTok".

В акаунті Трампа @realdonaldtrump, який має підтверджений значок, наразі є лише одне відео та 3,5 мільйони підписників.

Під час своєї каденції Трамп актуалізував питання щодо зв'язку TikTok із Китаєм у межах своєї масштабної антикитайської програми. Колишній президент безуспішно домагався заборони застосунку в Сполучених Штатах виконавчим наказом.Реальні кроки до цього здійснилися лише у 2024 році, коли Палата представників США разом із підтримкою допомоги Україні 20 квітня проголосувала за так званий законопроєкт 8038, що може заборонити китайський застосунок TikTok в Америці. Документ 24 квітня уже підписав президент США Джо Байден. Компанія TikTok оскаржила закон, підписаний Байденом у квітні, що забороняє застосунок у США, якщо він не знайде нового власника. Усні виступи у цій справі в суді заплановано на вересень.

Передвиборча кампанія чинного президента США Джо Байдена також представлена ​​на TikTok попри підписання президентом законопроєкту про заборону застосунку. У команді президента стверджують, що навряд чи Байден особисто приєднається до платформи. Акаунт повністю вестиме команда його передвиборчої кампанії, щоб охопити виборців у роздробленому американському суспільстві. Про це пише AP.

У 2022 році Джо Байден заборонив використання TikTok майже 4 мільйонам співробітників федерального уряду на робочих пристроях, за обмеженими винятками для правоохоронних органів та національної безпеки.

Представники кампанії Байдена заявили, що вживають передових заходів безпеки та включають секретні протоколи безпеки, про які вони не готові надати інформацію.

Що із забороною TikTok у США Після підписання президентом Джо Байденом законопроєкту про можливу заборону TikTok у США, команда застосунку працює над клоном свого алгоритму рекомендацій для 170 мільйонів користувачів у США.



У результаті може з'явитися версія TikTok, що працюватиме незалежно від китайської материнської компанії та буде більш прийнятною для американських законодавців.

В Україні ж про блокування TikTok зараз не йдеться, коментував 24 Каналу народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Поки за співпраці з адміністрацією TikTok Україні вдається блокувати акаунти, що пов'язані з російською пропагандою.

Водночас українське законодавство щодо санкцій містить підстави для їх введення, зокрема, тоді, коли хтось із союзників ввів їх чи то проти фізичної, чи то юридичної особи, зазначав Юрчишин.

TikTok і загрози для Європи

На тлі майбутніх виборів до Європарламенту, що відбудуться у червні, у TikTok заявили про посилення боротьби з фейками та прихованими операціями впливу. Соцмережа додасть до застосунку "виборні центри" для всіх 27 країн-членів ЄС та їхніх мов. Створення цих центрів розпочалося у 2021 році та прискорилося торік, під час виборів у Греції, Нідерландах, Польщі, Словаччині й Іспанії.

Як стверджують у TikTok, близько 30% посадовців Європарламенту користуються застосунком.

6 – 9 червня в Євросоюзі відбудуться вибори, які фактично вирішать долю ЄС у наступні п’ять років. 390 мільйонів європейських громадян вкажуть не лише курс для об'єднаної Європи, але й подальшу допомогу України.

Вибори до Європарламенту відбуваються кожні п'ять років. Громадяни 27 країн-членів ЄС обиратимуть 720 депутатів терміном на п'ять років.

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Наступного місяця ми запустимо в застосунку індивідуальні виборні центри для кожної з 27 країн-членів ЄС, щоб забезпечити людей можливістю легко розрізняти факти від вигадок. Ці центри співпрацюватимуть з місцевими виборними комісіями й громадськими організаціями та стануть місцем, де наша спільнота зможе знайти достовірну й авторитетну інформацію,

– повідомив у своєму блозі голова відділу довіри й безпеки в Європі, на Середньому Сході й в Африці Кевін Морґан.

Напередодні європейських виборів у TikTok з'явилася реклама з політичною дезінформацією, йдеться у звіті міжнародної організації Global Witness за 4 червня. Global Witness запустила 16 рекламних оголошень для Ірландії з фейковим вмістом про вибори в ЄС. Організація отримала схвалення усіх 16 повідомлень від TikTok, 14 – від YouTube і жодного від X. Соцмережа Ілона Маска заблокувала фейкові акаунти групи.Фейкові оголошення залякували виборців небезпекою насильства на виборчих дільницях, сплеском інфекційних захворювань та підвищенням виборчого віку до 21 року, а також закликала голосувати електронною поштою.