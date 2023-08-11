Чи такий страшний Трамп: як зміниться підтримка України в разі його перемоги на виборах

У США стартує підготовка до президентських виборів. Попри побоювання щодо Дональда Трампа, який має значну підтримку в Республіканській партії, допомога Україні зберігатиметься.

Політолог Максим Яні розповів 24 Каналу, що Трамп може робити суперечливі заяви, тому що перебуває в опозиції – така його роль.

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"Якщо проводити паралелі з 2016 роком, коли Трамп переміг, теж казали, що все буде погано для України. Але саме за його президентства зняли ембарго на постачання летальної зброї та надали "Джавеліни"", – наголосив Яні.

Чи вплине перемога Трампа на виборах у США на підтримку України: дивіться відео

Передвиборча кампанія часто суттєво відрізняється від самого президентства. Ба більше, є радник з нацбезпеки і міністр оборони, мета яких – донести важливість військової допомоги Україні.

Найголовніше для України – зберігається її двопартійна підтримка в США. А якщо подивитись на історію, то республіканці діяли значно жорсткіше щодо СРСР, ніж демократи.

Ризики існують

У США діє двопартійна система. Щоб стати кандидатом від Демократичної або Республіканської партії, спочатку потрібно перемогти в праймериз – попередньому голосуванні всередині кожної з партій.

Попри викладене вище, риторика Трампа лякає. Зокрема, експрезидент США заявив, що зможе завершити російсько-українську війну в перший день свого президентства. Мовляв, достатньо зробити лише два телефонних дзвінки – до Москви та Києва.

Зрозуміло, що навряд чи йтиметься про сприятливий для України сценарій. Найімовірніше, війну можуть просто заморозити.

У чому обвинувачують Трампа: основне

Як відомо, 4 квітня 2023 року експрезиденту США висунули обвинувачення у фальсифікації документів, щоб приховати сексуальний скандал під час передвиборчої кампанії 2016 року.

Крім того, 9 червня 2023 року Трампа обвинуватили в незаконному зберіганні секретних документів. Якщо вину доведуть, то йому загрожує до 400 років ув'язнення.

До того ж експрезидента США підозрюють у спробі сфальсифікувати результати виборів 2020 року. За даними слідства, Трамп змовився із шістьма особами, щоб залишитися на другий термін.

Трампу висунули перелік звинувачень, однак вони не стануть на заваді обрання його президентом. За законами США, чинного президента не можуть засудити на період виконання його обов'язків.