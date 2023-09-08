В окупантів є 2 підступні причини для псевдовиборів на окупованих територіях

Російські загарбники проводять на окупованих територіях так звані "вибори". Вони навіть не приховують, що голосування відбувається під дулом автомату.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Він припустив, яка мета псевдовиборів на окупованих територіях.

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Дві причини проведення псевдовиборів

Росіяни не спромоглися підготувати місця для голосування, тому все відбувається у приватних дворах чи на дитячих майданчиках.

Ситуація повна абсурду. Вони постять фотографії на своїх офіційних ресурсах, що членів так званих "виборчих комісій" супроводжують з автоматами,

– сказав депутат.

В окупантів є всього лише дві причини проводити псевдовибори на тимчасово окупованих територіях.

Пропагандистська картинка, яку споживає внутрішній російський споживач. Окупанти обходять місцеве населення, аби виявити людей з проукраїнською позицією.

Окупанти проводять псевдовибори вибори на тимчасово окупованих територіях: дивіться відео

"Загалом показати, що вони контролюють якісь процеси та можуть дійти до кожної людини. Це один із механізмів залякування місцевих", – наголосив Ашурбеков.

І також додав, що до людей у цій ситуації треба ставитися по-різному: з розумінням та без розуміння. Адже одні голосують на виборах, щоб зберегти своє життя та життя рідних. Тоді як інші – беруть участь у виборчих комісіях та отримують за це гроші, працюючи на окупантів.

Ми бачимо списки цих людей. Працює розвідка та рух спротиву. Усі вони понесуть максимально повну відповідальність за ці процеси,

– зауважив Аскад Ашурбеков.

"Вибори" на тимчасово окупованих територіях: що відомо