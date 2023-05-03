Це точно не доленосне питання, гірше не стане, – Піонтковський про вибори в Туреччині

В Туреччині 14 травня відбудуться президентські вибори. Місцеві ЗМІ повідомляють, що чинного президента Реджепа Ердогана найімовірніше не переоберуть у першому турі.

Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський зауважив, що Україні не варто особливо хвилювався відносно результатів виборів в Туреччині. Про це він розповів 24 Каналу.

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Вже знаємо, як працювати з Ердоганом

Піонтковський наголосив, що це точно не доленосні вибори для України.

Якщо залишиться Ердоган, ми вже знаємо, як з ним працювати. Так, він проводить складні ігри із Москвою. Але в цілому він переважно позитивно впливає і має політичну позицію щодо тимчасово окупованого Криму та інших територій України,

– відзначив він.

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Російський публіцист додав, що Ердоган перший почав постачати Україні зброю – не варто про це забувати.

"Він складний партнер, але в цілому влаштовує Україну. Але якщо переможе інший кандидат – Кемаль Киличдароглу, для України навіть буде трошки краще. Він буде більш орієнтований на Захід, тому гірше не стане", – наголосив Андрій Піонтковський.

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