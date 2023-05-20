Може скористатися класичною схемою: що буде робити Ердоган, якщо програє вибори

В Туреччині тривають президентські вибори. 19 травня стали відомі результати першого туру. За ними лідирує Реджеп Тайїп Ердоган, утім жоден з кандидатів не набрав 50% голосів. Тому 28 травня відбудеться другий тур. Якщо чинному президенту Туреччини не вдасться утримати свою посаду, він матиме деякі інструменти оскарження.

Про них 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він наголосив на одній особливості турецького закону, яка значно може вплинути на виборчий процес.

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Може подати до суду

Якщо Реджеп Тайїп Ердоган програє другий тур, він може скористатися класичною схемою контролю над виборчим процесом – подати до суду, аби перерахували голоси, відзначив Чаленко. Попередньо чинний очільник Туреччини наголошував, що не буде чіплятися за владу і нехай буде так, як вирішить народ. Утім, попри таку просту заяву, процес може затягнутися.

Все залежатиме від різниці у відсотках, які отримають Киличдароглу та Ердоган. Наголошу, що в Туреччині немає такого захисного демократичного механізму, як проведення екзит-полу в день виборів. Це не передбачено законодавчо – фактично заборонено. Тому перевірити і співставити результати голосування понад 60 мільйонів виборців вкрай складно,

– сказав він.

Тому, ймовірно, будуть прийняті фактичні результати, але боротьба може продовжитися, припустив аналітик. Утім, в рамках розумного: "ніхто не буде розвалювати Туреччину".

Ігор Чаленко про вибори в Туреччині: дивитись відео

Вибори в Туреччині: основне