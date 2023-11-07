Повноваження Зеленського не припиняться без виборів у 2024 році: у ЦВК пояснили чому

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик зазначив, що повноваження Володимира Зеленського продовжаться у 2024 році. Зокрема, на той рік поки що не планують проводити вибори президента України.

Крім того, він також нагадав, що у нашій країні триває воєнний стан. А в цей період вибори не проводять через конституційні обмеження.

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Дубовик зазначив, що наразі ЦВК не отримувала жодної інформації про можливий початок підготування до президентських виборів, що мали відбутися у березні 2024 року. Заступник голови комісії також зазначив, що після того, як Рада схвалить пропозицію Зеленського продовжити воєнний стан на 90 днів, він триватиме щонайменше до лютого 2024 року.

Згідно з чинним законодавством України, будь-які вибори у воєнний час, під час оголошення воєнного стану не проводяться. Тому жодних повідомлень, або жодних якихось речей ЦВК не тільки не отримала, але й не могла отримати,

– зазначив Дубовик.

Він також підкреслив, що ЦВК – незалежний виборний орган, який керується виключно законом. А оскільки наразі немає ні проєкту постанови Верховної Ради, ні будь-яких інших офіційних документів, то і про вибори говорити не слід.

Заступник голови ЦВК розповів, що якби президентські вибори у 2024 були, то за графіком, виборчий процес мав би розпочатися наприкінці грудня 2023 року.

Дубовик сказав, чому повноваження Зеленського продовжать

Сергій Дубовик зазначив, що, згідно з Конституцією, президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного глави держави. Водночас він наголосив, що решта заяв є лише політичними спекуляціями, зокрема, щодо закінчення чи переходу якихось повноважень.

"Закон про воєнний стан чітко визначає, що під час воєнного стану вибори не проводяться. Іншого поки що немає, змін до законодавства немає. Тобто немає підстав, принаймні юридичних, говорити про щось на цей час", – пояснив заступник голови ЦВК.

Таким чином як президент, так і Верховна Рада будуть виконувати свої повноваження до наступних виборів, що чітко закріплюється Конституцією.

Наостанок Дубовик додав, що повноваження місцевого самоврядування вичерпуються лише у 2025 році. Тому поки що зарано говорити про неможливість провести нові місцеві вибори.

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