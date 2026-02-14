"Ми зупинимо вогонь для росіян": Зеленський зіронізував на тему виборів і зустрів гучні оплески
- Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори, якщо Росія припинить вогонь.
- Водночас президент сказав, що Київ згоден на перемир'я, якщо і Москва проведе вибори.
Адміністрація Трампа вимагає, щоб в Україні пройшли президентські вибори. Володимир Зеленський каже, що він не проти, однак задля цього росіяни мають припинити вогонь.
Тему виборів в Україні порушили під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, 14 лютого, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про вибори в Україні?
За словами Володимира Зеленського, Україна готова провести вибори. Однак спершу Дональд Трамп мусить натиснути на Путіна, аби той припинив вогонь. Тоді наш парламент внесе відповідні зміни у законодавство, і українці зможуть проголосувати.
Якщо американцям потрібні вибори в Україні, і якщо росіянами потрібні вибори в Україні – ми відкриті до цього. Але ми також можемо оголосити припинення вогню росіянам, якщо вони проведуть вибори в Росії,
– додав Зеленський.
Його останні слова зустріли гучними оплесками.
Зеленський говорить про вибори у Росії: дивіться відео
Варто зауважити, що у Кремлі раніше відмовилися забезпечити припинення вогню на час проведення виборів в Україні. Мовляв, Київ може скористатися тимчасовим перемир'ям, аби набратися сил для подальшої боротьби.
Що відомо про ймовірність виборів в Україні?
- Дональд Трамп наполягає, аби в Україні пройшли президентські вибори. Цього хочуть і росіяни. Вибори згадуються і в 20-пунктному мирному плані.
- У Верховній Раді триває робота над оновленням виборчого законодавства. Центральна виборча комісія України пропонує шестимісячний період між скасуванням воєнного стану та стартом виборчої кампанії.
- Нещодавно Financial Times написало про те, що США вимагають від Зеленського проведення виборів і референдуму щодо мирної угоди до 15 травня. Інакше – Київу треба забути про американські гарантії безпеки.
- Президент Зеленський спростував інформацію про шантаж з боку Вашингтона і нібито свій намір оголосити про проведення виборів у річницю вторгнення.