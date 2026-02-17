Це залежатиме від народу, – Зеленський не виключив участі у виборах президента

Володимир Зеленський висловився про вибори президента, які трапляться у майбутньому. Глава держави не виключає сценарію, де він може взяти участь у перегонах.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.

Цікаво Росіяни хочуть, щоб Україна була до них "дружньою" після війни, – ISW

Що сказав Зеленський про можливу участь у майбутніх виборах?

Журналісти нагадали, що у попередньому інтерв'ю Axios, яке вийшло у вересні 2025 року, Зеленський говорив, що "після закінчення війни він піде з політики".

Проте під час нової розмови глава української держави припустив, що будь-які вибори, ймовірно, доведеться проводити в умовах крихкого перемир'я. За такого сценарію він може стати кандидатом у президенти.

Це буде залежати від народу. Подивимося, чого він захоче,

– сказав президент України.

Зеленський також наголосив, що ще нічого не вирішено, але можливо, нові президентські вибори відбудуться одночасно з референдумом.

До речі, ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив в етері 24 Каналу, що проведення виборів в нинішніх умовах може бути проблематичним через невизначеність кількості виборців, які залишилися в Україні, і тих, хто перебуває за кордоном або на окупованих територіях.Окрім того, за словами експерта, організація виборчих дільниць для військових і за кордоном ускладнена.

Що раніше говорив Зеленський стосовно виборів?